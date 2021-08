AZ, Feyenoord en Vitesse kennen mogelijke opponenten Conference League

Donderdag, 26 augustus 2021 om 23:52 • Dominic Mostert

Het volledige deelnemersveld van de Conference League is bekend. Feyenoord en Vitesse plaatsten zich via de voorrondes voor het nieuwe Europese clubtoernooi, terwijl AZ door de uitschakeling tegen Celtic in de laatste Europa League-voorronde is afgedaald naar de Conference League. De loting is vrijdag vanaf 13.30 uur live te volgen via Voetbalzone.

AZ maakt deel uit van pot 1 met een coëfficiënt van 21,5. De laagst geklasseerde club in pot 1, LASK, heeft een coëfficiënt van 21. Feyenoord en Qarabag, de hoogst geplaatste clubs uit pot 2, hebben eveneens een coëfficiënt van 21. Bij een gelijke stand kijkt de UEFA naar de behaalde scores van het afgelopen seizoen en daarom mag LASK plaatsnemen in de hoogste pot. Vitesse neemt plaats in pot 3.

Potindeling groepsfase Conference League