Nederland opent met gouden prestatie definitief jacht op Portugal

Donderdag, 26 augustus 2021 om 23:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:57

Voor het eerst in dertien jaar gaat Nederland met alle Europese deelnemers die aan het seizoen begonnen ook de groepsfase van de toernooien in. Dankzij die vrijwel unieke prestatie houdt Nederland zijn droom op plek zes op de coëfficiëntenranglijst, en daarmee twee directe tickets voor de Champions League, in leven. Die droom zal niet van vandaag op morgen werkelijkheid worden, maar moet eerder beschouwd worden als langetermijnproject.

Nederland begon deze jaargang dankzij de goede prestaties van het vorige seizoen stevig op plek zeven van de vijfjarige UEFA-ranglijst. De achterstand op Portugal en Frankrijk is op dit moment nog enorm, maar dat hoeft zeker niet zo te blijven. Volgend jaar valt de voor Nederland dramatische score uit het seizoen 2017/18 weg in de telling en zet het land een gigantische stap voorwaarts. Dit seizoen moet Nederland in staat worden geacht om opnieuw een topscore neer te zetten, en dan kunnen Portugal en Frankrijk opeens in de buurt komen.

De coëfficiëntenranglijst per 26 augustus

LAND 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 TOTAAL ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 20,071 22,642 18,571 24.357 2,428 88,069 7/7 2. Spanje 19,714 19,571 18,928 19,500 2,857 80,570 7/7 3. Italië 17,333 12,642 14,928 16,285 2,517 63,759 7/7 4. Duitsland 9,857 15,214 18,714 15,214 2,500 61,499 7/7 5. Portugal 9.666 10,900 10,300 9,600 3,750 44,216 4/6 6. Frankrijk 11,500 10,583 11,666 7,916 2,083 43,748 6/6 7. Nederland 2,900 8,600 9,400 9,200 3,400 33,500 5/5 8. Oostenrijk 9,750 6,200 5,800 6,700 3,200 31,650 4/5 9. Schotland 4,000 6,750 9,750 8,500 2,300 31,300 2/5 10. Rusland 12,600 7,583 4,666 4,333 1,500 30,682 3/5 11. Oekraïne 8,000 5,600 7,200 6,800 2,600 30,200 3/5 12. Servië 6,375 6,000 6,000 5,500 3,000 26,875 2/4 13. België 2,600 7,800 7,600 6,000 2,200 26,200 4/5

Alle behaalde punten van een land worden gedeeld door het aantal deelnemers dat aan het seizoen begon en in dat kader zet Nederland een grote stap ten opzichte van Portugal, omdat Nederland vijf van de vijf deelnemers (Ajax, PSV, AZ, Vitesse en Feyenoord) overhoudt, terwijl de Portugezen het met vier van de zes deelnemers moet stellen in de groepsfase: Paços de Ferreira en Santa Clara werden donderdag uitgeschakeld. Frankrijk behoudt wél zes van de zes deelnemers en zal zijn minieme achterstand op Portugal waarschijnlijk goed gaan maken, vandaar dat laatstgenoemde land vermoedelijk het richtpunt voor Nederland moet worden.

Nummer zeven Nederland hoeft voorlopig niet achterom te kijken, want de concurrentie in de achterhoede is op grote achterstand gezet en neemt bovendien niet al zijn clubs mee naar de groepsfase. Nummer acht Oostenrijk is met vier van zijn vijf deelnemers het gevaarlijkst, maar heeft een achterstand van bijna twee coëfficiëntenpunten, een behoorlijk gat. Verder komen Schotland (nog 2 van de 5 clubs over), Rusland (3 van de 5), Oekraïne (2 van de 5), Servië (2 van de 4) en België (4 van de 5) voorlopig niet in de buurt.

Ticketverdeling

TOERNOOI Plek 6 Plek 7, 8 en 9 Plek 10 Plek 11* Champions League 2x direct, 1x Q3 1x direct, 1x Q3 1x direct, 1x Q2 1x direct, 1x Q2 Europa League 1x direct 1x play-offs 1x play-offs 1x play-offs Conference League 1x Q3, 1x Q2 1x Q3, 1x Q2 1x Q3, 1x Q2 2x Q2

* De ticketverdeling voor plek 11 geldt indien de Champions League-winnaar zich via de eigen competitie direct plaatst voor hetzelfde toernooi.

Goed om te vermelden is dat het voor AZ weliswaar sportief en financieel een aderlating is dat de club afdaalt naar de Conference League, maar op coëfficiëntengebied hoeft dat geen probleem te zijn. Overwinningen en gelijkspelen leveren in het derde toernooi evenveel op als in de Europa League, terwijl AZ in de Conference League waarschijnlijk minder weerstand krijgt. Wel zijn in de Europa League iets meer bonuspunten te behalen voor het winnen van de groep en voor het bereiken van de laatste rondes na de winterstop.