Cristiano Ronaldo vraagt Juventus om verkocht te worden

Donderdag, 26 augustus 2021 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

Cristiano Ronaldo heeft definitief besloten om te vertrekken en heeft Juventus gevraagd om verkocht te worden, zo melden Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano. De 36-jarige superster heeft zoals bekend zijn zinnen gezet op een transfer naar Manchester City, dat momenteel met Jorge Mendes spreekt over de contractvoorwaarden van Ronaldo. Juventus wacht op een officieel bod vanuit Engeland.

Ronaldo heeft Juventus laten weten zondag niet beschikbaar te zijn voor de thuiswedstrijd in de Serie A tegen Empoli. Eerder meldde Romano al dat Juve 25 miljoen euro verlangt voor de Portugees. Hij voegt daaraan toe dat Manchester City een uitgaande transfer wil doen om de komst van Ronaldo mogelijk te maken. Daarvoor staat Raheem Sterling op de nominatie om te vertrekken, indien het juiste bod binnenkomt.

Di Marzio meldt dat Juventus rondkijkt naar een vervanger voor Ronaldo en daarbij dacht aan Gabriel Jesus, maar de Braziliaanse spits mag van Josep Guardiola absoluut niet weg bij Manchester City. La Vecchia Signora informeerde bij Paris Saint-Germain naar Mauro Icardi en ving ook daar bot: de Argentijnse spits moet in Parijs blijven gezien de aanstaande transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid.

Andere namen die de revue passeren in Turijn zijn Moise Kean en Gianluca Scamacca, beiden goede bekenden van trainer Massimiliano Allegri. Kean komt uit de jeugdopleiding van Juventus en werd in 2019 voor 27,5 miljoen euro verkocht aan Everton, waar hij nu mag vertrekken. Scamacca, die in het verleden voor Jong PSV uitkwam, staat onder contract bij Sassuolo, maar is daar niet de eerste keus.