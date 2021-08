Kane en Tottenham voorkomen seizoen zonder Europees voetbal

Donderdag, 26 augustus 2021 om 22:35 • Daniel Cabot Kerkdijk

Tottenham Hotspur heeft zich voor de groepsfase van de Conference League geplaatst. Een week na de verrassende 1-0 nederlaag bij Paços de Ferreira was het team van manager Nuno Espírito Santo met 3-0 te sterk voor de opponent uit Portugal. Het niet bereiken van de groepsfase zou hebben betekend dat de Londenaren voor het eerst sinds 2009/10 niet aan de groepsfase van een Europees toernooi zouden hebben deelgenomen.

Nuno koos donderdagavond voor liefst negen veranderingen ten opzichte van de 0-1 zege van zondag op Wolverhampton Wanderers in de Premier League. Alleen Lucas Moura en Eric Dier behielden hun plaats en daardoor mocht onder meer Harry Kane aan het startsignaal verschijnen. Voor laatstgenoemde, die deze week bevestigde dat hij bij Tottenham blijft, was het zijn eerste basisplaats van het seizoen.

Na vijftien seconden schoot Kane de bal al naast het doel van André Ferreira, maar in de achtste minuut was het wel raak. Na goed voorbereidend werk van Bryan Gil werkte de Engelsman de bal onder de doelman door: 1-0. Het team van Nuno was de bovenliggende partij en na ruim een half uur spelen, vlak na een inzet van Gil op de paal, nam Kane ook de 2-0 voor zijn rekening nadat Giovani Lo Celso de bal niet achter Ferreira kreeg.

Paços de Ferreira wist dat een uitdoelpunt en een 2-1 stand een verlenging zou betekenen, maar de Portugezen kwamen na rust amper in de buurt van het doelgebied van Pierluigi Gollini. Twintig minuten voor tijd viel de 3-0 op gelukkige wijze voor Tottenham: Antunes kopte de bal uit een vrije trap van Lo Celso achter zijn eigen doelman.

In de resterende speeltijd hing de 4-0 van Tottenham in de lucht. De voor Kane ingevallen Heung-min Son mikte de bal oog in oog met Ferreira net naast en een inzet van Steven Bergwijn, tegelijkertijd ingevallen voor Gil, ging zelfs tegen de paal. Ook in een herkansing voor Son kwam Ferreira als winnaar uit de strijd.