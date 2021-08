Zege van AZ op Celtic niet voldoende voor groepsfase Europa League

Donderdag, 26 augustus 2021 om 22:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:10

AZ is er donderdagavond niet in geslaagd om zich voor de groepsfase van de Europa League te plaatsen. Een week na de 2-0 nederlaag bij Celtic slaagde het team van Pascal Jansen er weliswaar in om als winnaar van het veld te stappen, maar de club uit Alkmaar kwam één doelpunt tekort om een verlenging af te dwingen: 2-1. Celtic gaat zodoende verder in de Europa League, terwijl AZ zich kan opmaken voor de Conference League.

De start van AZ was zonder meer dramatisch. Net als vorige week opende Kyogo Furuhashi de score namens Celtic, maar dit keer deed hij het al na drie minuten. De aanvaller kon van dichtbij binnentikken na een voorzet van Liel Abada. De reactie van AZ mocht er echter zijn. Drie minuten later joeg Zakaria Aboukhlal goed door op doelman Joe Hart, blokte hij diens poging om de bal weg te werken en schoot hij raak: 1-1.

Het team van Jansen probeerde vluchtig een tweede treffer te forceren, maar de pogingen van Yukinari Sugawara en Jesper Karlsson waren te ongecontroleerd en onnauwkeurig. Na 26 minuten spelen kwam AZ op gelukkige wijze alsnog op 2-1: Carl Starfelt werkte de bal van dichtbij op wat onhandige wijze in zijn eigen doel. Hoewel de Alkmaarders in het restant van de eerste helft de bovenliggende partij waren, vielen er tot de pauze niet meer goals.

Het spelbeeld van de eerste helft leek zich gewoon voort te zetten in de tweede helft. Een schot van Vangelis Pavlidis belandde in de defensie van Celtic en Hart moest tot het uiterste gaan om een lage inzet van Aboukhlal richting de linkerhoek te keren. De bezoekers uit Glasgow slaagden er echter in om het ritme uit het duel te halen en AZ vond meteen minder de weg naar het doel van Hart. De spelers van Jansen oogden ietwat gefrustreerd en zagen hoe Celtic via Adam Montgomery dicht bij de 2-2 was.

Jansen greep in de laatste twintig minuten in en haalde Vangelis Pavlidis, Aboukhlal en Fredrik Midtsjö naar de kant voor Albert Gudmundsson, Ernest Poku en Sam Beukema. De laatste twee waren in minuut 78 dicht bij de 3-1: na een voorzet van Beukema, die als stormram was ingebracht, gleed Poku de bal van dichtbij naast. ‘Alles of niets’, klonk er vanaf de tribunes van het AFAS Stadion. Hoewel alle veldspelers van AZ de aanval opzochten, viel het derde doelpunt van de Noord-Hollanders niet.