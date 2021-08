Van Aanholt is met fraaie eerste treffer uiterst belangrijk voor Galatasaray

Donderdag, 26 augustus 2021 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:55

Galatasaray heeft donderdagavond de groepsfase van de Europa League bereikt. De ploeg van Fatih Terim kwam tegen Randers op achterstand, maar legde de Deense ploeg in de tweede helft mede dankzij een fraaie goal van Patrick van Aanholt over de knie: 2-1. Dat was na het 1-1 gelijkspel van vorige week voldoende om door te stoten naar de Europa League, terwijl Randers naar de Conference League gaat.

Van Aanholt begon net als Ryan Babel in de basis bij Galatasaray, dat dus al vroeg een tegendoelpunt moest incasseren. Randers zette via de rechterflank een snelle counter in en zag de voorzet van Tosin Kehinde simpel binnen gekopt worden door Marvin Egho: 0-1. Galatasaray nam het initiatief nog steviger in handen en kreeg al in de eerste helft grote kansen. Zo schoot Mbaye Diagne op de lat, terwijl Babel van dichtbij niet raak wist te koppen.

GOOOLLL | Galatasaray 1-1 Randers, 48' Van Aanholt Tüm videolar için • https://t.co/ESCkNCQ4rv pic.twitter.com/Hoia7oiBk1 — @golaloo yu takip ediniz (@GolalooD) August 26, 2021

Na rust werd Galatasaray alsnog beloond voor de druk naar voren. Babel zette op links de opgekomen Van Aanholt aan het werk, die de bal ineens in de verre hoek knalde: 1-1. Nadat Diagne ditmaal de paal had geraakt, kwamen de Turken na een klein uur op voorsprong dankzij een cadeautje van Randers. Bij het uitverdedigen kreeg Frederik Lauenborg de bal uiterst ongelukkig tegen zich aan geschoten door een ploeggenoot, waardoor die in het eigen doel ging: 2-1. Van Aanholt raakte in blessuretijd nog de paal.