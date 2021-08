PSV claimt op allerlaatste moment plek in pot 2 tijdens Europa League-loting

Donderdag, 26 augustus 2021 om 22:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:49

Het volledige deelnemersveld van de Europa League is bekend. PSV, de enige Nederlandse deelnemer aan het toernooi, werd door de uitschakeling tegen Benfica in de laatste Champions League-voorronde veroordeeld tot de Europa League. De Eindhovenaren betraden op het laatste moment pot 2, omdat Slavia Praag werd uitgeschakeld tegen Legia Warschau. De loting is vrijdag vanaf 12.00 uur live te volgen via Voetbalzone.

Potindeling groepsfase Europa League