Vink complimenteert uitblinker tijdens interview: ‘Je was écht overal!’

Donderdag, 26 augustus 2021 om 21:30 • Jeroen van Poppel

Vitesse zorgde donderdagavond voor een stunt door in de play-offs van de Conference League te winnen van Anderlecht (2-1). Voor Marciano Vink en Kees Kwakman was Matús Bero de absolute uitblinker aan de zijde van de Arnhemmers. Vink kreeg tijdens het interview na afloop met de 25-jarige middenvelder de kans om prachtige complimenten uit te delen.

Bero verscheen zonder shirt voor de camera's van ESPN. "Ik heb mijn shirt gegeven aan degene die me deze vlag gaf", legde hij uit. "Ik ben heel blij om de Slowaakse vlag te zien in Arnhem, dat is prachtig voor mij. Het was een droom voor ons om de groepsfase te halen. Het is een prachtige stap voor de stad en de spelers. Je weet nooit wat er kan gebeuren. We genieten van het moment en zijn heel blij."

Het was volgens Pascal Kamperman de beste wedstrijd van Vitesse in hele lange tijd. "Ja, daar ben ik het mee eens", aldus Bero. "Het was een grote wedstrijd. We wilden allemaal ons best doen en we hebben het geflikt. Ik ben blij met mijn prestatie vandaag, maar ik kan altijd beter. Ik weet waar ik aan moet werken. Ik blijf altijd nederig, omdat ik meer kan geven." Vervolgens kreeg Vink de kans om Bero toe te spreken. "Je was écht overal, écht overal. Ik was voor je aan het applaudisseren, ook omdat je kalm aan de bal was. Echt heel goed gedaan", aldus Vink. De woorden maakten Bero 'heel trots'. "Maar ik kan je verzekeren dat ik nog beter zal zijn de volgende wedstrijden", zei de Slowaak erbij.

Toen Bero terug het veld op was om feest te vieren, ging Vink verder in op de prestatie van de Vitesse-middenvelder. "Hij was echt, echt fantastisch, absoluut de man van de wedstrijd", aldus Vink. "Hij heeft denk ik de meeste meters gemaakt van het hele team. Hij speelde op het middenveld met Yann Gboho en Sondre Trondstad, en zij moesten de hele breedte van het veld overbruggen. Hij nam het voortouw. Als hij naar voren sprintte, dan hield hij toch die Lior Refaelov in de gaten. Dan zie je dat hij echt gefocust is. Dat hij één doel had: deze wedstrijd winnen. Dit is een winnaar."

Ook Kwakman sprak lovend over Bero. "Het is ook een beetje een onderschatte speler. Hij speelt toch al wat jaartjes bij Vitesse. Hij is niet de meest technische en hij is niet altijd in beeld. We hebben het altijd over Oussama Tannane en Riechedly Bazoer, maar dit is wel een stille kracht bij Vitesse. Ook aan de bal was hij fantastisch en de intensiteit waarmee hij blijft lopen. Bero was echt geweldig."