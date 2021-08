Vitesse stunt tegen Anderlecht en staat in groepsfase van Conference League

Donderdag, 26 augustus 2021 om 20:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:12

Vitesse heeft zich donderdagavond voor de groepsfase van de Conference League geplaatst. Een week na de 3-3 remise in het eerste duel met Anderlecht was het team van trainer Thomas Letsch met 2-1 te sterk voor de topclub uit België. Maximilian Wittek was met twee doelpunten de gevierde man in GelreDome en zodoende verzekeren niet de Brusselaars maar de Gelderlanders zich van Europees voetbal tot de winterstop. De loting wordt vrijdag verricht.

Vitesse kende een droomstart: na vier minuten lag de bal reeds achter doelman Hendrik Van Crombrugge. Na een kort genomen hoekschop haalde Wittek stevig uit en zijn afgeweken schot liet Van Crombrugge kansloos achter: 1-0. Vitesse stond een week geleden in de openingsfase zelf volledig druk, maar de rollen waren in de eerste 45 minuten in Arnhem volledig omgedraaid. De ploeg van trainer Vincent Kompany had het moeilijk om van de eigen helft af te komen.

De enige kans van Anderlecht viel na 24 minuten spelen. Joshua Zirkzee creëerde enige ruimte en haalde verwoestend uit. Doelman Markus Schubert liet zich niet verrassen en tikte de bal uit zijn doel. Richting de rust probeerde Vitesse van afstand nog een tweede treffer te forceren. Een schot van Sondre Tronstad ging net over het doel en een minuut later moest Van Crombrugge in actie komen op een poging van Wittek.

Ook in de tweede helft schoot Vitesse uit de startblokken. Het was opnieuw Wittek die de bal hard achter Van Crombrugge knalde en daarmee Vitesse hard op weg naar de groepsfase van de Conference League hielp: 2-0. Het team van Letsch hoefde zodoende in het restant van de tweede helft alleen maar stand te houden, maar vergat tegelijkertijd niet hoe men in Brussel ondanks een voorsprong in de 89e minuut bijna een nederlaag leed.

Anderlecht moest iets forceren om in ieder geval een verlenging af te dwingen en twintig minuten voor tijd werden Joshua Zirkzee, Benito Raman en Francis Amuzu naar de kant gehaald voor Isaac Thelin, Yari Verschaeren en voormalig Vitessenaar Mohammed Dauda. Negen minuten voor tijd werd het toch nog spannend in Arnhem toen Lior Refaelov, die vorige week nog een penalty op de lat schoot, de bal na een inzet op de paal alsnog achter Schubert werkte. Vitesse trok de minimale overwinning echter alsnog over de streep en hoort vrijdag wie de volgende tegenstanders zijn.

Voor Vitesse is het de eerste keer dat de club zich voorrondes weet te plaatsen voor een groepsfase. Vier jaar geleden waren de Arnhemmers na de winst van de TOTO KNVB Beker wel rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De eliminatie van Anderlecht behoort samen met de uitschakeling van Werder Bremen tot de grootste Europese stunts in de historie van Vitesse.