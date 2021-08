PSG schept duidelijkheid over bod van Real Madrid én Cristiano Ronaldo

Donderdag, 26 augustus 2021 om 20:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:42

Nasser Al-Khelaïfi heeft donderdagavond na de loting voor de groepsfase van de Champions League duidelijkheid geschept over de eventuele komst van Cristiano Ronaldo en het eventuele vertrek van Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain. De Franse club zou naar verluidt bereid zijn om Mbappé tegen de juiste prijs nog in de slotfase van de zomerse transfermarkt naar Real Madrid te laten gaan en Ronaldo werd genoemd als zijn mogelijke opvolger. De voorzitter zette in gesprek met BeIN Sports echter een streep door beide scenario’s.

Franse media en transferexpert Fabrizio Romano verzekerden donderdag dat Real Madrid een beter bod op Mbappé had uitgebracht. De Spaanse topclub zou bereid zijn om 170 miljoen euro en nog eens 10 miljoen euro aan variabele bonussen te betalen voor het nog maar een jaar doorlopende contract. “Ik ga heel duidelijk zijn, iedereen is op de hoogte van ons standpunt. En dat is een duidelijk standpunt en dat gaan we niet veranderen”, benadrukte Al-Khelaïfi, die duidelijk tegen een vertrek van de Frans international is.

Technisch directeur Leonardo maakte deze week echter de indruk dat Mbappe tegen de juiste prijs wel op te halen is. “Het lijkt me duidelijk dat Mbappé naar Real Madrid wil en we zullen hem niet tegenhouden, alleen wel op onze voorwaarden", verzekerde de Braziliaan. Franse media zetten donderdagavond dan ook vraagtekens bij de verschillende standpunten van Leonardo en Al-Khelaïfi. Mbappé wil hoe dan ook naar Real Madrid; deze zomer als de clubs een akkoord vinden of volgend jaar zomer als hij transfervrij is.

Al-Khelaïfi was donderdagavond ook duidelijk over Ronaldo. “Het halen van Ronaldo is zelfs nooit ter sprake gekomen”, benadrukte de hoogste sportbestuurder. De vedette uit Portugal lijkt Juventus nog deze week te gaan verlaten en Manchester City is zijn meest waarschijnlijke bestemming, ondanks zijn verleden bij Manchester United. De Engelse club lijkt wel aan de salariseisen van de Portugees te kunnen of willen voldoen, maar weigert een transfersom van 28 tot 30 miljoen euro aan Juventus te betalen.