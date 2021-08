Hattrickheld Enner Valencia schiet Fenerbahçe naar Europa League

Donderdag, 26 augustus 2021 om 19:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:59

Fenerbahçe is er donderdag in geslaagd om de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Turkse topclub won in Finland met 2-5 van HJK Helsinki, ruim voldoende na de 1-0 overwinning vorige week in de thuiswedstrijd. De absolute uitblinker van de avond was Enner Valencia, die alle doelpunten voor Fenerbahçe maakte.

Bij Fenerbahçe begon blikvanger Mesut Özil als hangende vleugelspits op rechts, terwijl Ferdi Kadioglu links op het middenveld startte. Bij HJK begon voormalig FC Groningen-middenvelder Tim Sparv in de basis. Gestuntel achterin bij HJK leidde in de elfde minuut de openingstreffer van de Turken in. De Finse defensie dacht een bal over de achterlijn te laten lopen, maar had buiten de sprint van Nazim Sangaré gerekend, die de bal teruglegde op Valencia. De spits kreeg in het zestienmetergebied ruimte om te draaien en vond de verre onderhoek: 0-1.

Drie minuten later maakte Fenerbahçe aan alle Finse aspiraties een eind. Valencia kreeg de bal op achttien meter van het doel uit de kluts voor de voeten en scoorde met een hard en laag schot: 0-2. Roope Riski deed in de 27e minuut wat terug voor HJK, door een moeilijke bal onder controle te brengen in de zestien en uit de stuit binnen te schieten: 1-2.

Valencia zette even later de kroon op zijn avond door een lage voorzet van opnieuw Sangaré prachtig achter zijn standbeen binnen te tikken: 1-3. Riski toonde twee minuten voor tijd opnieuw zijn spisteninstinct door uit een voorzet de 2-3 voor HJK te maken. Het mocht niet baten, want Fatih Sanliturk, die was ingevallen voor Valencia, rondde in blessuretijd een-op-een met de keeper af: 2-4. Het werd zelfs nog 2-5 via een eigen doelpunt van Matti Peltola met een verkeerde terugspeelbal via de borst.