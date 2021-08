Ajax speelt tegen Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas

Ajax is donderdagavond bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas. De Amsterdammers zijn ingedeeld in Groep C en lijken te kunnen spreken van een gunstige loting.

Ajax was bij de loting op basis van zijn clubcoëfficiënt ingedeeld in pot 3. Sporting zat als kampioen van Portugal in pot 1, terwijl Dortmund en Besiktas uit pot 2 en 4 kwamen. De wedstrijden in de groepsfase worden gespeeld op dinsdag 14 en woensdag 15 september, 28/29 september, 19/20 oktober, 2/3 november, 23/24 november en 7/8 december. De finale is op zaterdag 28 mei in Sint-Petersburg.

Voor Ajax lijkt de loting gunstig, omdat er met name in pot 1 en 2 op papier veel sterkere ploegen zaten dan Sporting en Dortmund. Zo ontloopt de Eredivisionist clubs als Manchester City, Bayern München, Atlético Madrid en Internazionale uit de hoogste pot en teams als Barcelona, Real Madrid en Paris Saint-Germain uit pot 2. Besiktas is op papier een van de sterkste ploegen uit pot 4, waar ook AC Milan in zat.

Groep C:

Sporting Portugal

Borussia Dortmund

Ajax

Besiktas