Loting Champions League: absolute topduels in Groep A, B, D, E en H

Donderdag, 26 augustus 2021 om 19:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:49

De loting voor de groepsfase van de Champions League heeft donderdagavond voor absolute topwedstrijden gezorgd. De groepswedstrijden in het Europese miljardenbal worden gespeeld op 14/15 september, 28/29 september, 19/20 oktober, 2/3 november, 23/24 november en 7/8 december. De finale is op zaterdag 28 mei in Sint-Petersburg.

Manchester City en Paris Saint-Germain zijn aan elkaar gekoppeld in Groep A, terwijl Atlético Madrid en Liverpool in Groep B zitten. Het Barcelona van Ronald Koeman, Frenkie de Jong en Memphis Depay moet in de groepsfase zien af te rekenen met Bayern München, Benfica en Dynamo Kiev. Het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel en Wout Weghorst kwam relatief goed weg met een koppeling aan Lille OSC, Sevilla en Red Bull Salzburg. Titelverdediger Chelsea ontmoet in de groepsfase onder meer Juventus.

Opvallend is de samenstelling van Groep D: Internazionale, Real Madrid en Shakhtar Donetsk waren immers vorig seizoen ook al elkaars tegenstander in de groepsfase van het toernooi. Het debuterende Sheriff Tiraspol uit Moldavië completeert de groep. Het Atalanta van Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers zit in Groep F met onder meer Europa League-winnaar Villarreal en Manchester United.

Noa Lang onthulde deze week op de clubsite van Club Brugge zijn 'droomloting' en deze is bijna uitgekomen. De aanvaller hoopte op ontmoetingen met Manchester City en Paris Saint-Germain en zijn wens is waarheid geworden. Het ontbreekt alleen aan een koppeling aan voormalig werkgever Ajax; niet de Amsterdamse club maar het RB Leipzig van Brian Brobbey kwam uit Pot 3.

Groep A: Manchester City (Eng), Paris Saint-Germain (Fra), RB Leipzig (Dui) en Club Brugge (Bel)

Groep B: Atlético Madrid (Spa), Liverpool (Eng), FC Porto (Por) en AC Milan (Ita)

Groep C: Sporting Portugal (Por), Borussia Dortmund (Dui), Ajax (Ned) en Besiktas (Tur)

Groep D: Internazionale (Ita), Real Madrid (Spa), Shakhtar Donetsk (Oek) en Sheriff Tiraspol (Mol)

Groep E: Bayern München (Dui), Barcelona (Spa), Benfica (Por) en Dynamo Kiev (Oek)

Groep F: Villarreal (Spa), Manchester United (Spa), Atalanta (Ita) en Young Boys (Zwi)

Groep G: Lille OSC (Fra), Sevilla (Spa), Red Bull Salzburg (Oos) en VfL Wolfsburg (Dui)

Groep H: Chelsea (Eng), Juventus (Ita), Zenit Sint-Petersburg (Rus) en Malmö FF (Zwe)