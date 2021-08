Benjamin Mendy aangeklaagd voor verkrachting en aanranding

Donderdag, 26 augustus 2021 om 17:57 • Yanick Vos • Laatste update: 18:16

Manchester City-verdediger Benjamin Mendy wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding, zo bevestigt de Engelse politie. De 27-jarige Fransman wordt aangeklaagd door drie slachtoffers ouder dan zestien jaar. City heeft de verdediger geschorst, zo meldt de Engelse grootmacht middels een statement op de website.

The Crown Prosecution Service bevestigt dat het gaat om vier aanklachten voor verkrachting en één voor aanranding tussen oktober 2020 en augustus 2021. Manchester City laat weten dat Mendy voorlopig geschorst is gedurende het onderzoek van de politie. Mendy zit vast en moet vrijdag voorkomen.

Manchester City laat op de clubwebsite niet weten voor welk vergrijp Mendy is aangeklaagd. Omdat het een juridische zaak betreft kan de club geen verdere details vrijgeven. Mendy staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij the Citizens. Mede door blessureleed kwam hij in vier seizoenen niet verder dan vijftig Premier League-duels.

Dit seizoen speelde Mendy nog met Manchester City in de strijd om de Community Shield. Het duel met Leicester City werd met 1-0 verloren. In de eerste speelronde van de Premier League startte hij vanuit de basis tegen Tottenham Hotspur (1-0 nederlaag).