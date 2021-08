Chelsea verlengt contract en doet voor derde keer zaken met AC Milan

Donderdag, 26 augustus 2021 om 17:35 • Daniel Cabot Kerkdijk

Tiémoué Bakayoko gaat Chelsea voor de tweede keer in zijn loopbaan op huurbasis verlaten voor AC Milan. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn de clubs uit Londen en Milaan tot een akkoord over een huurovereenkomst voor de 27-jarige middenvelder gekomen. Het is voor Bakayoko alweer de vierde keer dat hij door Chelsea wordt uitgeleend.

AC Milan maakt een half miljoen euro voor de huurovereenkomst aan Chelsea over. De waarde van de optie tot koop bedraagt twintig miljoen euro. Romano verzekert dat een tijdelijke rentree in het San Siro de prioriteit van de Fransman genoot en dat hij ook een nieuwe verbintenis met Chelsea tot de zomer van 2023 zal ondertekenen.

Chelsea nam Bakayoko in de zomer van 2017 voor liefst 45 miljoen euro over van AS Monaco; alleen de komst van Fernando Torres was toentertijd duurder voor de Londenaren uitgevallen. De samenwerking was geen onverdeeld succes: de middenvelder kwam weliswaar tot 43 duels in alle competities, maar er was veel kritiek van supporters en commentatoren op zijn spel.

Bakayoko werd de voorbije drie seizoenen uitgeleend door Chelsea: in 2018/19 aan AC Milan, in 2019/20 aan AS Monaco en in de vorige voetbaljaargang aan Napoli. Bij elke club was hij een basiskracht. Chelsea en AC Milan deden deze zomer al tweemaal eerder zaken: huurling Fikayo Tomori maakte de definitieve overstap naar het San Siro en ook over Olivier Giroud kwamen de clubs tot een vergelijk.