LIVE: De loting voor de groepsfase van de Champions League

Donderdag, 26 augustus 2021 om 17:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:22

De loting voor de groepsfase van de Champions League staat voor de deur. Vanaf 18.00 uur leren alle Champions League-deelnemers hun tegenstanders kennen. Ajax maakt deel uit van Pot 3 en is de enige Nederlandse deelnemer, na de uitschakeling van PSV tegen Benfica in de laatste voorronde. De loting is te volgen via onderstaand liveblog.

Pot 1: Chelsea, Villarreal, Atlético Madrid, Bayern München, Internazionale, Lille OSC, Sporting Portugal, Manchester City

Pot 2: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

Pot 3: Ajax, FC Porto, RB Leipzig, Atalanta, Benfica, Zenit Sint-Petersburg, Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk

Pot 4: Besiktas, Dinamo Kiev, Club Brugge, AC Milan, VfL Wolfsburg, Young Boys, Malmö FF en Sheriff Tiraspol