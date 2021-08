Ekkelenkamp lijkt op weg naar Ajax-uitgang na ‘goede gesprekken’

Donderdag, 26 augustus 2021 om 16:46 • Yanick Vos

Jurgen Ekkelenkamp gaat Ajax mogelijk verlaten voor Hertha BSC. Technisch directeur Arne Friedrich van de Bundesliga-club ontkent dat er al een akkoord is met de Amsterdammers over de hoogte van de transfersom, maar bevestigt dat er ‘goede gesprekken’ zijn gevoerd over de middenvelder. Het contract van de 21-jarige Ekkelenkamp loopt volgend jaar af.

Ekkelenkamp speelt sinds 2013 bij Ajax. Door de stevige concurrentie op het middenveld komt hij nauwelijks aan spelen toe in de hoofdmacht. Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet onlangs aan Voetbal International weten dat een vertrek tot de mogelijkheden behoort. “Jurgen mag verlengen, maar wat kan je die jongen bieden?”, aldus Overmars.

FC Twente maakte er de afgelopen maanden geen geheim van dat het Ekkelenkamp graag op huurbasis zou overnemen. Dat lijkt niet te gebeuren, daar Hertha BSC zich in de strijd heeft gemengd. Friedrich kan de interesse in de Nederlands jeugdinternational niet ontkennen. “Maar van een akkoord is nog geen sprake”, zegt hij tegen Kicker. “We voeren goede gesprekken, maar vooralsnog is er geen overeenkomst.”

Hertha BSC wil zich deze transferperiode versterken in aanvallend opzicht nadat Matheus Cunha voor dertig miljoen euro aan Atlético Madrid werd verkocht. “Dit is ook een kans voor ons”, aldus Friedrich. “Nu ligt niet alles op de schouders van Matheus. Hij heeft zichzelf veel druk opgelegd, maar nu worden de andere spelers gevraagd om te leveren. Je ziet het overal in de Bundesliga: tegenwoordig zijn het niet individuele spelers, maar is het een team dat wedstrijden wint. Daar willen wij ook naartoe.”