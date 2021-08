Duo van Chelsea, Rúben Dias en Erling Braut Haaland vallen in de prijzen

Donderdag, 26 augustus 2021 om 19:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:43

De Europese voetbalbond UEFA heeft donderdag bekendgemaakt welke spelers zich de beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller van het afgelopen seizoen in de Champions League mogen noemen. Chelsea won twee van de drie mogelijke uitverkiezingen. Vorig jaar domineerde Bayern München de awardceremonie na het winnen van de Champions League: de beste keeper, verdediger en aanvaller kwamen uit München.

De 24 bondscoaches van het voorbije EK, de 80 trainers van de clubs die vorig seizoen aan de Champions League en de Europa League deelnamen én 55 journalisten werden als onderdeel van een jury gevraagd om een shortlist van drie man per linie aan te leveren.

Édouard Mendy bleef Thibaut Courtois (Real Madrid) en Ederson (Manchester City) voor in de verkiezing van de Goalkeeper of the Season in de Champions League. De doelman van Chelsea hield liefst negen keer zijn doel schoon in twaalf Champions League-duels, inclusief de eindstrijd tegen Manchester City. Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Neuer (Bayern Munchen), Jan Oblak (Atletico Madrid), Gianluigi Donnarumma (AC Milan, nu Paris Saint-Germain), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Agustín Marchesín (FC Porto) en Alisson Becker (Liverpool) completeren de top tien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rúben Dias was de enigszins verrassende winnaar bij de verdedigers. Antonio Rüdiger en César Azpilicueta wonnen weliswaar ten koste van Manchester City de Champions League, maar de verdediger van the Citizens kreeg de meeste stemmen. Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Kyle Walker (Manchester City), Giorgio Chiellini (Juventus), John Stones (Manchester City), David Alaba (voorheen Bayern München, nu Real Madrid) en Leonardo Bonucci (Juventus) completeren de top tien.

N'Golo Kanté kreeg de meeste stemmen in de verkiezing van beste middenvelder. Hij bleef ploeggenoot Jorginho en Kevin De Bruyne van Manchester City voor. Ilkay Gündogan (Manchester City), Mason Mount (Chelsea), Frenkie de Jong (Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Pedri (Barcelona), Georginio Wijnaldum (voorheen Liverpool, nu Paris Saint-Germain) en Kai Havertz (Chelsea) completeren de top tien.

Erling Braut Haaland, goed voor tien goals in acht duels van Borussia Dortmund, bleef Robert Lewandowski (Bayern Munchen) en Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) voor. Lionel Messi (voorheen Barcelona, nu Paris Saint-Germain), Karim Benzema (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Kai Havertz (Chelsea), Raheem Sterling (Manchester City), Mason Mount (Chelsea) en Romelu Lukaku (voorheen Internazionale, nu Chelsea) completeren de top tien.