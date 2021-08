UEFA benoemt Jorginho tot Speler van het Jaar

Donderdag, 26 augustus 2021 om 19:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:41

Jorginho is donderdagavond uitgeroepen tot de beste voetballer van Europa in het voorbije seizoen. De middenvelder van Chelsea en het nationale elftal van Italië bleef in de verkiezing zowel N'Golo Kanté als Kevin De Bruyne voor. De 24 bondscoaches van het voorbije EK, de 80 trainers van de clubs die vorig seizoen aan de Champions League en de Europa League deelnamen én 55 journalisten werden als onderdeel van een jury gevraagd om een shortlist van drie man aan te leveren. Jorginho kreeg de meeste stemmen en is de opvolger van Robert Lewandowski, die een jaar geleden tot UEFA Men’s Player of the Year werd benoemd.

Jorginho, 29 jaar, heeft het meest succesvolle seizoen uit zijn loopbaan achter de rug. De Italiaanse Braziliaan, goed voor 8 treffers in 43 duels in alle competities, won met Chelsea ten koste van Manchester City zijn eerste Champions League ooit. De middenvelder maakte vervolgens deel uit van de Italiaanse selectie die het EK in de wacht sleepte. Jorginho maakte ook onderdeel uit van het Team van het Toernooi, mede vanwege zijn sublieme statistieken op het gebied van balverovering, gewonnen duels en afgelegde kilometers.

De dertigjarige De Bruyne veroverde met Manchester City zowel de landstitel als de EFL Cup. De finale van de Champions League tegen Chelsea ging echter verloren en de Belg viel na een botsing met Antonio Rüdiger ook nog eens geblesseerd uit. Daar hield hij een gebroken neus en een breuk aan zijn oogkas aan over. De Bruyne miste uiteindelijk alleen het eerste groepsduel van de Rode Duivels, die alle groepswedstrijden wonnen en titelverdediger Portugal in de achtste finales elimineerden. In de kwartfinales was latere eindwinnaar Italië met 1-2 te sterk.

Kanté, dertig jaar, eindigde met Chelsea als vierde in de Premier League en bereikte de eindstrijd van zowel de FA Cup als de Champions League. In de finale van het belangrijkste bekertoernooi van Engeland was Leicester City met 1-0 te sterk, maar de Champions League was wel een prooi voor the Blues, die Manchester City met 0-1 versloegen. Op het EK konden Kanté en Frankrijk de favorietenrol niet waarmaken. De wereldkampioen speelde in de groepsfase gelijk tegen Hongarije (1-1) en Portugal (2-2) en won alleen van Duitsland (1-0). In de achtste finales was Zwitserland na penalty’s te sterk voor les Bleus

Lionel Messi (voorheen Barcelona, nu Paris Saint-Germain én Argentinië), Robert Lewandowski (Bayern München én Polen), Gianluigi Donnarumma (voorheen AC Milan, nu Paris Saint-Germain én Italië), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain én Frankrijk), Raheem Sterling (Manchester City én Engeland), Cristiano Ronaldo (Juventus én Portugal) en Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund én Noorwegen) completeren de top tien. Het zevental kreeg te weinig stemmen om deel uit te maken van de shortlist.