Tuchel laat zowel Mancini als Guardiola achter zich in UEFA-verkiezing

Donderdag, 26 augustus 2021 om 19:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:42

Thomas Tuchel is donderdagavond uitgeroepen tot de beste trainer van Europa in het voorbije seizoen. De trainer van Chelsea bleef in de verkiezing zowel Roberto Mancini als Josep Guardiola voor. De 24 bondscoaches van het voorbije EK, de 80 trainers van de clubs die vorig seizoen aan de Champions League en de Europa League deelnamen én 55 journalisten werden als onderdeel van een jury gevraagd om een shortlist van drie man aan te leveren. Tuchel kreeg de meeste stemmen en is de opvolger van Hansi Flick, die als eerste UEFA Men's Coach of the Year werd benoemd.

Tuchel, 47 jaar, werd eind januari als opvolger van Frank Lampard aangesteld op Stamford Bridge. Onder leiding van de Duitser slaagde Chelsea erin om als vierde in de Premier League te eindigen en de eindstrijd van zowel de FA Cup als de Champions League te bereiken. In de finale van het belangrijkste bekertoernooi van Engeland was Leicester City te sterk, maar de Champions League was wel een prooi voor the Blues. Dankzij een goal van Kai Havert werd Manchester City verslagen: 0-1.

Onder leiding van Mancini, 56 jaar, sleepte Italië deze zomer voor de tweede keer in de geschiedenis, na 1968, het EK in de wacht. Als enige deelnemer won la Squadra Azzurra alle groepsduels zonder ook maar één tegengoal te incasseren. In de finale was de ploeg van Mancini na een noodzakelijke strafschoppenreeks, na een 1-1 stand in de reguliere speeltijd, te sterk voor Engeland: 3-2. Italië is onder Mancini al een recordaantal van 34 interlands op rij ongeslagen.

De vijftigjarige Guardiola won met Manchester City zowel de Premier League als de EFL Cup. Tussen december 2020 en maart 2021 wonnen the Citizens liefst 21 officiële wedstrijden op rij en leed men uiteindelijk in 28 duels op rij in alle competities geen enkele nederlaag. Chelsea was in de halve finales van de FA Cup te sterk voor Manchester City, dat ook in de finale van de Champions League niet tegen de Londenaren was opgewassen: 1-0 en 0-1.

Unai Emery (Villarreal), Diego Simeone (Atlético Madrid), de inmiddels bij Internazionale vertrokken Antonio Conte, Gareth Southgate (Engeland), Christophe Galtier (LOSC Lille, nu werkzaam voor OGC Nice), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) en Kasper Hjulmand (Denmarken) completeren de top tien. Voor Erik ten Hag, die met Ajax de dubbel won en tot de kwartfinales van de Europa League reikte, was geen plaats.