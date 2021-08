Chelsea bereidt zich voor op volgende toptransfer met verkoop Zouma

Donderdag, 26 augustus 2021 om 15:06 • Yanick Vos • Laatste update: 15:06

Kurt Zouma vertrekt definitief bij Chelsea. Engelse media maken donderdag melding van een akkoord tussen the Blues en West Ham United over een transfersom van dertig miljoen euro. Volgens Fabrizio Romano kan de transfer op korte termijn worden aangekondigd door de clubs, daar de Franse verdediger persoonlijk akkoord is en hij de medische keuring heeft doorstaan. De 26-jarige Zouma maakt op Stamford Bridge de weg vrij voor Sevilla-verdediger Jules Koundé.

Wanneer de laatste details zijn afgerond en het papierwerk in orde is gemaakt, vertrekt Zouma definitief naar the Hammers. Hij werd donderdagochtend met succes medisch gekeurd in Parijs. De Frans international zet zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij de Premier League-club. Woensdagavond zag de situatie er compleet anders uit; door een geschil tussen zaakwaarnemers leek de transfer van Zouma naar West Ham af te ketsen.

Volgens Engelse media heeft manager David Moyes aan clubeigenaar David Sullivan gevraagd om de deal met Chelsea en Zouma door te drukken. Met een salaris van naar verluidt circa 170.000 euro per week wordt de mandekker de bestbetaalde speler in de selectie van West Ham United. Met de verkoop van Zouma wil Chelsea de komst van Koundé bewerkstelligen. Sky Sports meldt dat de onderhandelingen met Sevilla goed verlopen.

Naar verluidt moet de verkoop van Koundé Sevilla ongeveer vijftig miljoen euro opleveren. Goal brengt naar buiten dat de transfersom veel hoger kan uitpakken. Koundé heeft in zijn Sevilla-contract een ontsnappingsclausule van negentig miljoen euro. Naar verwachting dient Chelsea een bedrag van 60 tot 65 miljoen euro te betalen voor de 22-jarige verdediger, die twee jaar geleden voor 25 miljoen euro door Sevilla bij Girondins Bordeau werd weggekocht.

Koundé moet de tweede topaankoop worden voor Chelsea. Eerder trok de club uit Londen Romelu Lukaku aan. De Belgische spits is voor 115 miljoen euro overgenomen van Internazionale. Tegenover de komst van Lukaku stond de verkoop van Tammy Abraham (AS Roma), Fikayo Tomori (AC Milan), Davide Zappacosta (Atalanta), Victor Moses (Spartak Moskou), Olivier Giroud (AC Milan). Kenedy (Flamengo), Emerson (Olympique Lyon) en Michy Batshuayi (Besiktas) vertrokken op huurbasis.