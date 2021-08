Eljero Elia mogelijk aan de slag in Keuken Kampioen Divisie

Donderdag, 26 augustus 2021 om 14:05 • Yanick Vos

Eljero Elia vervolgt zijn loopbaan mogelijk in de Keuken Kampioen Divisie. De 34-jarige buitenspeler is momenteel in gesprek met ADO Den Haag, zo heeft hoofdtrainer Ruud Brood donderdag bevestigd. Elia is transfervrij op te halen nadat onlangs zijn contract werd ontbonden bij FC Utrecht.

“De gesprekken met Eljero Elia zijn gaande”, wordt ADO-trainer Ruud Brood een dag voor het duel met NAC Breda geciteerd door het Algemeen Dagblad. “We hopen dat we daar een gevolg aan kunnen geven, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Maar eigenlijk kunnen we er op dit moment nog niets mee, door onze financiële situatie. We hebben ook alleen nog maar oriënterend met elkaar gesproken.”

Het is niet voor het eerst dat de naam van Elia wordt gelinkt aan ADO. Vorig jaar gebeurde hetzelfde, maar bleek Utrecht betere papieren te hebben voor de dertigvoudig Oranje-international. Elia droeg tussen 2004 en 2007 het shirt van ADO Den Haag, waar hij tegen FC Groningen zijn debuut in het profvoetbal maakte. Degradatie naar de eerste divisie en enkele conflicten met Lex Schoenmaker leidden er echter toe dat de buitenspeler ADO in de zomer van 2007 verliet voor FC Twente.