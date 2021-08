Feyenoord toont zich hardleers en ziet boetepot nog verder oplopen

Donderdag, 26 augustus 2021 om 12:56 • Yanick Vos

Feyenoord heeft opnieuw een boete gekregen van de UEFA omdat de trappen werden geblokkeerd tijdens een wedstrijd in de voorronde van de Conference League. De Rotterdammers worden ook beboet omdat er vuurwerk werd afgestoken. De club moet daarom een bedrag van 35.250 euro overmaken naar de Europese voetbalbond.

Het is voor de derde achtereenvolgende keer dat Feyenoord wordt beboet door de ‘UEFA Control, Ethics and Disciplinary body’. Tijdens het duel van vorige week donderdag met IF Elfsborg, dat met 5-0 werd verslagen, blokkeerden supporters de trappen en werd vuurwerk afgestoken in De Kuip. Ook na de thuiswedstrijden tegen FC Drita en FC Luzern werd Feyenoord beboet omdat supporters de trappen blokkeerden. Het totaalbedrag aan boetes alleen al over de thuiswedstrijden in de voorrondes van de Conference League bedraagt inmiddels 69.250 euro.

Trainer Arne Slot uitte donderdag na de zege op Elfsborg kritiek op de Feyenoord-supporters. “De sfeer in het stadion is geweldig", werd de coach geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Maar ik denk niet dat het vuurwerk ons helpt. Ik zag eerder al voorbijkomen dat we een boete hebben gekregen", doelt hij op een boete van 20.000 euro die Feyenoord donderdag kreeg opgelegd. "Ze hadden beter niet voor het vuurwerk kunnen kiezen en ons kunnen steunen zoals in de rest van de wedstrijd."

De afgelopen jaren heeft Feyenoord vaker boetes gekregen van de UEFA. In april 2020 kreeg de club drie verschillende boetes voor verschillende ongeregeldheden in Europa League-duels met Rangers FC (trappen blokkeren en vuurwerk afsteken) en FC Porto (vernielingen in het stadion van Porto), waardoor ruim 30.000 euro betaald moest worden. Eerder in het seizoen 2019/20 kreeg de club een boete van 36.000 euro vanwege het blokkeren van trappen en het afsteken van vuurwerk tijdens het duel met Young Boys. Feyenoord kan zich vanavond plaatsen voor de groepsfase van de Conference League als de 5-0 voorsprong tegen IF Elfsborg niet wordt weggegeven.