‘Barcelona houdt grote schoonmaak en laat talent terugkeren naar Brazilië’

Donderdag, 26 augustus 2021 om 12:51 • Rian Rosendaal

Gustavo Maia lijkt op weg naar de uitgang bij Barcelona. De Spaanse journalist Gerard Romero meldt donderdag namelijk op Twitter dat de pas twintigjarige vleugelaanvaller zijn loopbaan waarschijnlijk vervolgt bij het Braziliaanse SC Internacional uit Porto Alegre. Romero verwacht daarnaast dat de breuk tussen Barcelona en Maia spoedig wereldkundig zal worden gemaakt.

De jonge buitenspeler werd in augustus 2020 nog met hooggespannen verwachtingen binnengehaald door Barcelona, dat 4,5 miljoen euro betaalde aan São Paulo en gelijk een vijfjarig contract uitdeelde aan de Braziliaan. Daarnaast werd een ontsnappingsclausule van driehonderd miljoen euro opgenomen in de langjarige overeenkomst. Maia echter kwam onder trainer Ronald Koeman geen enkele keer in actie in het eerste elftal van Barcelona. Wel wist hij acht optredens in Barcelona-B te noteren.

Maia had afgelopen seizoen meer dan eens te kampen met blessureleed, waardoor hij uiteindelijk zijn basisplaats verloor in het reserve-elftal van Barcelona. Daarnaast lijkt hij voor dit seizoen niet in beeld te zijn bij Koeman wat betreft de hoofdmacht. De vleugelaanvaller verscheen deze donderdag al niet meer op het trainingsveld van Barcelona, zo voegt Romero daaraan toe. Momenteel worden de laatste details rondom het tussentijdse vertrek van Maia in orde gemaakt, zo klinkt het vanuit Spanje. De verwachting is dat nog meer spelers uit Barcelona-B op korte termijn vertrekken. Romero rept zelfs over een 'schoonmaakactie'.

Maia maakte sinds zijn veertiende deel uit van de opleiding van São Paulo en gold in de jaren nadien als een van de uitblinkers van de jeugdelftallen. De jeugdinternational won in totaal zeven prijzen in de jeugd van de Braziliaanse topclub en beleefde zijn beste seizoen in 2018, toen hij in 36 wedstrijden maar liefst 30 goals maakte. Mede hierdoor wist Maia vorig jaar een transfer naar Barcelona in de wacht te slepen.