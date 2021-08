Luis Enrique geeft gehoor aan verzoek Koeman bij samenstelling selectie

Donderdag, 26 augustus 2021 om 11:48 • Yanick Vos

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft donderdagmiddag zijn selectie bekendgemaakt voor de komende interlandperiode. De trainer heeft geen plek ingeruimd voor Pedri, die door Barcelona-trainer Ronald Koeman op vakantie is gestuurd na een lang seizoen. Koeman liet vorige week al weten dat hij met Luis Enrique had gesproken over de situatie van Pedri. Tegenover Spaanse media gaf de Nederlandse oefenmeester aan dat hij hoopte dat de bondscoach hem rust zou gunnen.

Pedri speelde zich vorig seizoen in de basis onder Koeman en werd het vaakst ingezet van alle spelers: 53 keer. Zijn sterke debuutseizoen in het Camp Nou kreeg voor Pedri een vervolg met deelname aan het EK, waar hij in de Spaanse ploeg een basisplaats veroverde. Na de uitschakeling in de halve finale reisde Pedri met de Olympische ploeg af naar Japan, waar uiteindelijk de finale werd verloren van Brazilië. In het seizoen 2021/22 kwam hij uiteindelijk tot liefst 73 officiële wedstrijden voor club en land.

Deze jaargang speelde Pedri tegen Real Sociedad (4-2 winst) en Athletic Club (1-1), waarna hij van Koeman twee weken vrijaf heeft gekregen. Ook de bondscoach gunt hem nu rust. "Ik heb met bondscoach Luis Enrique gesproken. Het is zijn beslissing, maar ik heb hem uitgelegd waarom wij hem graag twee weken rust willen geven", zei Koeman vorige week vrijdag tijdens een persconferentie. Waar Pedri momenteel geniet van zijn rust, heeft de bondscoach wel zijn ploeggenoten Jordi Alba, Eric García en Sergio Busquets opgeroepen voor de komende interlandperiode.

Ook Sergio Ramos ontbreekt Spaanse selectie. De verdediger van Paris Saint-Germain was door een blessure afwezig op het EK en wacht nog op zijn rentree. Luis Enrique geeft verder rust aan Dani Olmo, Pau Torres en Mikel Oyarzabal, die net als Pedri actief waren op de Olympische Spelen. Diego Llorente, Fabian Ruiz en Thiago Alcántara, die actief waren op het afgelopen EK, zitten niet bij de selectie. Spanje vervolgt de WK-kwalificatie de komende interlandperiode met wedstrijden tegen Zweden (2 september), Georgie (5 september) en Kosovo (8 september). Na drie wedstrijden gaan de Spanjaarden aan kop met zeven punten.

Selectie Spanje:

Doel: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Verdediging: César Azpilicueta (Chelsea), Raúl Albiol (Villarreal), Eric García (Barcelona), José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City) Iñigo Martínez (Athletic Club)

Middenveld: Sergio Busquets (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Carlos Soler (Valencia), Rodri (Manchester City), Brais Méndez (Celta de Vigo), Mikel Merino (Real Sociedad)

Aanval: Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Abel Ruiz (Braga), Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers), Pablo Fornals (West Ham United), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).