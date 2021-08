ESPN hekelt rol De Boer in Qatar en zet samenwerking op laag pitje

Donderdag, 26 augustus 2021 om 11:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:17

Betaalzender ESPN maakt niet langer gebruik van Ronald de Boer als vaste analist. Volgens het Algemeen Dagblad is men niet blij met het feit dat de oud-speler als ambassadeur fungeert voor Qatar. In dat land vindt eind 2022 het WK plaats, een eindtoernooi dat al geruime tijd veel stof doet opwaaien. ESPN houdt nog wel de mogelijkheid open om De Boer als oproepkracht in te zetten bij uitzendingen.

De Boer is al enige jaren een van de boegbeelden van ESPN, maar daar is nu dus verandering in gekomen. De betaalzender heeft er moeite mee dat een van de meest bekende analisten zich associeert met het veelbesproken WK in Qatar. Tijdens de contractonderhandelingen kreeg De Boer dan ook het advies om die nevenfunctie op te geven, maar daar wil de analist blijkbaar niets van weten. De samenwerking komt niet helemaal ten einde, want De Boer blijft als oproepkracht verbonden aan ESPN. Hij was zondag nog aanwezig bij FC Twente-Ajax (1-1) en de verwachting is dat hij de komende tijd ook andere wedstrijden zal bezoeken als analist.

Bij zijn aanstelling als ambassadeur van Qatar vorig jaar benadrukte De Boer nog dat hij wel degelijk oog heeft voor de soms schrijnende omstandigheden voor arbeidsimmigranten in dat land. “Ik ben er echt van overtuigd dat het voetbal juist kan helpen om de situatie in Qatar te verbeteren. En dat de mensen in het land ook écht de intentie hebben om dingen te gaan veranderen. Dat ze luisteren, dingen serieus nemen“, zo klonk het nog niet zolang geleden.

Naast De Boer worden ook gelouterde namen als Xavi, Cafu, Tim Cahill en Samuel Eto’o gebruikt om het WK in Qatar van volgend jaar te promoten. Desondanks blijft de kritiek op de beslissing van de FIFA om het eindtoernooi in de oliestaat te organiseren aanhouden. The Guardian pakte in februari uit met het verhaal dat er al 6500 arbeiders waren omgekomen bij de bouw van de WK-stadions. In de meeste gevallen ging het om arme arbeidsimmigranten uit onder meer India, Pakistan en Nepal.

De Boer, die al niet werd ingezet bij de commercial van ESPN voor het nieuwe seizoen, heeft door de maatregel van de betaalzender de mogelijkheid om elders aan te schuiven. De analist was onlangs nog te zien bij Ziggo Sport. De Boer heeft zelf overigens nog niet gereageerd op de beslissing van ESPN om de samenwerking op een laag pitje te zetten.