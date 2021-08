‘Donny van de Beek is een van de meest teleurstellende transfers ooit’

Donderdag, 26 augustus 2021 om 10:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:06

Dimitar Berbatov adviseert Donny van de Beek zo snel mogelijk te vertrekken bij Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer liet onlangs weten dat er wel degelijk nog een rol is weggelegd voor de Nederlandse middenvelder op Old Trafford, maar de oud-aanvaller gelooft daar niet veel van. Berbatov vindt het heel vreemd hoe er gezien de transfersom van veertig miljoen euro wordt omgesprongen met Van de Beek bij the Red Devils.

“Ik ben bang dat we Van de Beek niet veel meer zullen zien spelen“, verzucht Berbatov, tussen 2008 en 2012 verbonden aan Manchester United, in de Engelse media. “Het is een vreemde, teleurstellende en ook verrassende situatie. Ze geven ongeveer veertig miljoen euro uitgegeven aan een speler die nauwelijks in de basis staat. Dat is niet logisch. Ik neem het Van de Beek totaal niet kwalijk, maar voor mij is het wel een van de meest teleurstellende transfers ooit“, zo benadrukt de voormalig aanvaller van de grootmacht.

Berbatov vindt Van de Beek een goede speler, ook al komt hij nauwelijks voor in de plannen van Solskjaer. “Hij beschikt over voldoende kwaliteiten. Daarnaast hou ik er niet van als club spelers kopen om het kopen. Ik ben ervan overtuigd dat Van de Beek op de deur van de manager klopt en om uitleg vraagt. Als hij niet blij is met de hele situatie, dan moet hij gewoon vertrekken. Zijn plek in de nationale ploeg staat op de tocht, zeker nu Louis van Gaal weer de bondscoach is. Van Gaal is natuurlijk erg van de discipline en hij wil altijd dat internationals wekelijks aan spelen toekomen.“

Volgens Berbatov moet Van de Beek heel wat spelers voorbij in de pikorde bij Manchester United, wil hij ooit een basisplaats krijgen van Solskjaer. “Paul Pogba en Bruno Fernandes zijn onaantastbaar op het middenveld van Manchester United. Scott McTominay, Fred en zelfs de 33-jarige Nemanja Matic komen nog voor Van de Beek. Ik weet hoe hij zich nu moet voelen. In de laatste fase van mijn loopbaan speelde ik in Griekenland (bij PAOK Saloniki, red.). De president wilde mij heel graag hebben, maar de trainer niet en dat leverde problemen op. Dat is frustrerend voor een speler. Van de Beek moet eens goed gaan nadenken over zijn situatie en bepalen wat zijn volgende stap wordt“, geeft Berbatov mee aan de middenvelder.