Josep Guardiola hint op vertrek bij Manchester City

Donderdag, 26 augustus 2021 om 10:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:36

Josep Guardiola beseft maar al te goed dat hij niet het eeuwige leven heeft als manager van Manchester City. De succesvolle oefenmeester, met zijn elftal in voorbereiding op het thuisduel met Arsenal van zaterdag, sluit dan ook niet uit dat hij na afloop van zijn huidige contract in 2023 vertrekt uit het Etihad Stadium. Guardiola zou graag ooit eens als bondscoach aan de slag gaan.

“De volgende stap zal een nationaal elftal zijn, dat is zeker mogelijk“, zo laat Guardiola in duidelijke bewoordingen weten in gesprek met Globo. “Ik denk dat ik zeker wel een break nodig heb na zeven seizoenen bij Manchester City. Dan moet ik stoppen en om me heen gaan kijken en van andere trainers gaan leren. Dat is zeker een serieuze optie voor mij. Ik zou graag als coach nog een keer een EK meemaken, of anders de Copa América of het WK.“ De Braziliaanse nationale ploeg lijkt een streepje voor te hebben bij Guardiola.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat is natuurlijk een geweldig elftal“, vervolgt de keuzeheer van the Citizens zijn relaas. “Ik heb met verschillende internationals van Brazilië al gewerkt en als trainer ook tegenover ze gestaan. Dat is echt een geweldig nationaal elftal, ze behoren in ieder geval altijd tot de favorieten voor het winnen van prijzen. Dat zal ook nooit anders zijn“, aldus Guardiola, die is begonnen aan zijn zesde seizoen als manager in Manchester.

Guardiola heeft in het verleden meermaals aangegeven dat hij nooit al te lang bij een club werkzaam wil zijn, al is hij nu al een behoorlijke poos aan Manchester City verbonden. De Spanjaard was in totaal vier seizoenen coach van Barcelona, terwijl hij daarna drie jaar onder contract stond bij Bayern München. Bij Manchester City heeft hij alle prijzen al veroverd, behalve de Champions League. Afgelopen seizoen ging men in de eindstrijd onderuit tegen Chelsea (0-1).