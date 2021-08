Opsteker voor Koeman in aanloop naar laatste duel voor interlandbreak

Donderdag, 26 augustus 2021 om 09:21 • Rian Rosendaal

Marc-André ter Stegen staat voor een rentree onder de lat bij Barcelona. De Duitse was enkele weken niet inzetbaar voor trainer Ronald Koeman vanwege een blessure aan de rechterknie, waardoor concurrent Neto het doel verdedigde van de Catalanen. Ter Stegen traint nu echter weer volop mee met de A-selectie van Barcelona en hij lijkt klaar een snelle rentree. Het thuisduel met Getafe van zondagavond lijkt evenwel nog te vroeg te komen voor hem.

Onder meer Mundo Deportivo verwacht dat Ter Stegen pas na de aanstaande interlandperiode terugkeert in het elftal van Koeman. Barcelona hervat de competitie op 11 september met een uitwedstrijd tegen Sevilla. De 29-jarige Duitser kwam op 16 mei van dit jaar voor het laatst in actie. Een dag later vertrok hij richting Zweden voor speciale therapie aan zijn knie. Mede hierdoor was er voor Ter Stegen geen plaats in de EK-selectie van Duitsland.

Enkele maanden later ligt Ter Stegen op koers wat betreft zijn revalidatie, al wil de technische staf van Barcelona geen enkel risico nemen met de blessuregevoelige doelman. Vanwege uiteenlopende blessures miste de in 2014 aangetrokken keeper in totaal al vier keer de start van een nieuw seizoen in LaLiga. Men verwacht dat Ter Stegen na de interlandbreak weer geheel fit is, wat een opsteker is voor Koeman.

In de tussentijd krijgt Neto de voorkeur bij Barcelona onder de lat. De Braziliaanse doelman kreeg al speeltijd in de voorbereiding en in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Real Sociedad (4-2 winst) en Athletic Club (1-1) had hij een basisplaats. In de meest recente competitiewedstrijd maakte Neto vooral met de bal aan de voet een wat onzekere indruk, zo luidde het oordeel in de Spaanse media.