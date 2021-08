‘Misschien dat de komst van Onana op het laatste moment nog rondkomt'

Donderdag, 26 augustus 2021 om 09:01 • Chris Meijer • Laatste update: 09:03

De naam van André Onana zingt nog altijd rond bij Olympique Lyon. De 25-jarige doelman van Ajax trok begin augustus zelf de stekker uit een transfer naar Frankrijk, terwijl de clubs naar verluidt een akkoord naderden. Jean-Michel Aulas, voorzitter van Olympique Lyon, sluit niet uit dat Onana in het slot van de transferwindow alsnog de overstap naar les Gones zal gaan maken.

“Alles is nog mogelijk voor het einde van de transferwindow. Sinds de komst van Peter Bosz hebben we alles met zijn goedkeuring gedaan”, zegt Aulas op de website van Olympique Lyon. De Franse club versterkte zich deze zomer reeds met onder meer Emerson en Xherdan Shaqiri. “We hebben gesproken over een doelman en deden er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Misschien dat de komst van Onana op het laatste moment nog rond gaat komen. Er gaan waarschijnlijk nog wel andere dingen gebeuren, maar het is allemaal complex. We hopen dat we voor verrassingen kunnen zorgen.”

Onana werd in een eerder stadium eveneens gelinkt aan Arsenal, maar the Gunners hebben met Aaron Ramsdale reeds een tweede doelman naast Bernd Leno binnengehaald. Ook Internazionale geldt als kandidaat, al wil de regerend kampioen van Italië de keeper uit Kameroen over een jaar transfervrij binnenhalen. Onana is bij Ajax in het bezit van een aflopend contract en heeft reeds enkele aanbiedingen naast zich neergelegd om die verbintenis te verlengen.

Vanaf 4 september mag Onana zich weer bij de groepstraining van Ajax voegen, twee maanden voor zijn dopingschorsing afloopt. Vanaf 4 november kan Ajax-trainer Erik ten Hag zoals het er nu naar uitziet weer een beroep doen op Onana. De afgelopen maanden heeft de doelman in het Spaanse Salou voor zichzelf getraind. “Hij is fitter dan ooit", zo citeert de NOS ‘mensen in de omgeving van Onana’. "Hij traint elke dag en is klaar om weer op het veld te staan."