Swart drukt Ten Hag op het hart: ‘Zo moet Ajax gewoon gaan spelen’

Donderdag, 26 augustus 2021 om 08:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:00

In de optiek van Sjaak Swart mag Ajax best wat aanvallender gaan spelen dit seizoen. De clubicoon pleit zelfs voor een systeem met vier aanvallers in de Eredivisie. Daarnaast vindt Swart dat de deze zomer aangetrokken Steven Berghuis op de rechtervleugel de voorkeur hoort te krijgen boven de Brazilianen David Neres en Antony en kersverse aanwinst Mohammed Daramy.

“Ik vind drie spelers voor één positie eigenlijk te veel van het goede“, zo opent Swart in een uitgebreid interview met Voetbal International. “Ik had eigenlijk verwacht dat Neres al weg zou zijn. Ik heb begrepen dat ze daar in Amsterdam ook wel een beetje op rekenen. Als hij toch blijft mag je in de Eredivisie best wat creatiever gaan denken“, zo geeft de legendarische Ajacied mee aan trainer Erik ten Hag. Een zeer aanvallende formatie is wat Swart graag wil zien bij Ajax.

“In onze tijd speelden we vaker met vier aanvallers. Zet Dusan Tadic naast Sébastien Haller en dan twee vleugels. Tegenstanders van het kaliber NEC en RKC Waalwijk weten niet wat hen overkomt. Ajax moet in Nederland gewoon 3-3-4 gaan spelen. Zo zeg, daar ga ik dan wel even lekker voor zitten“, aldus de enthousiaste Swart, die tevens benadrukt dat Berghuis in dat geval de rechterflank in Amsterdam moet bestrijken.

“Hij heeft een afstandsschot, een mooie voorzet, schiet de ballen door het net bij strafschoppen én heeft een vrije trap in huis“, somt Swart de vele kwaliteiten van Berghuis op. “Bovendien, en dat is niet onbelangrijk, is hij betrouwbaar. Hij maakt ook in verdedigend opzicht zijn meters. Het is een goede jongen.“ Berghuis had in de competitiewedstrijden van Ajax tot dusver tegen NEC (5-0) en FC Twente (1-1) een basisplaats als rechtsbuiten. al werd hij in laatstgenoemde duel wel gewisseld door Ten Hag.