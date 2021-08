‘Harry Kane wil bestbetaalde speler van de Premier League worden’

Donderdag, 26 augustus 2021 om 08:10 • Chris Meijer • Laatste update: 09:49

Harry Kane kondigde woensdag via social media aan dat hij niet zal gaan vertrekken bij Tottenham Hotspur, nadat Manchester City in de afgelopen weken nadrukkelijk aan zijn komst werkte. Als het aan de 28-jarige spits ligt, staat er iets tegenover zijn loyaliteit. The Times meldt dat Kane nu bij the Spurs met een weeksalaris van 468.000 euro de bestbetaalde speler van de Premier League wil worden.

“De ontvangst die ik zondag kreeg van de fans van Tottenham was echt geweldig, wat ook geldt voor de steunbetuigingen die ik in de afgelopen weken heb ontvangen. Ik blijf deze zomer gewoon bij Tottenham Hotspur en focus mij voor honderd procent op het helpen van het team, zodat we samen succesvol kunnen zijn”, schreef Kane op Twitter. Manchester City werkte de afgelopen weken nadrukkelijk aan de komst van de spits. The Citizens zagen een bod van 117 miljoen euro geweigerd worden en waren vervolgens bereid om 140 miljoen euro te bieden, maar Tottenham-voorzitter Daniel Levy weigerde te onderhandelen.

Levy was niet bereid om af te wijken van zijn vraagprijs van 175 miljoen euro. Bernardo Silva of Aymeric Laporte moest worden verkocht om de komst van Kane mogelijk te maken, maar Manchester City kreeg voor hen geen biedingen binnen. Tegelijkertijd zagen the Spurs niets in een ruildeal, waardoor langzaam maar zeker duidelijk werd dat Manchester City niet aan de eisen zouden kunnen voldoen. Kane heeft zich dit gerealiseerd en wilde zijn goede relatie met Tottenham niet op het spel zetten door een transfer te forceren, waardoor hij in Noord-Londen zal blijven.

Kane verlangt echter wel een forse salarisverhoging voor zijn loyaliteit. De spits verdient sinds vorige zomer een weeksalaris van 350.000 euro, maar wil hier nog ruim 100.000 euro bij hebben. Met een weeksalaris van 468.000 euro zou Kane voor Kevin De Bruyne (450.000 euro) en David De Gea (438.000 euro) de bestbetaalde speler van de Premier League worden. Het contract van Kane loopt voorlopig nog door tot medio 2024.

Tegelijkertijd is de aandacht van Manchester City nu verlegd van Kane naar Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller van Juventus is door zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes bij de regerend kampioen van Engeland aangeboden, maar moet flink inleveren om in Engeland aan de slag te gaan. Manchester City is volgens transferexpert Gianluca Di Marzio bereid om hem 14 tot 15 miljoen euro per jaar te betalen, een stuk minder dan zijn huidige jaarsalaris van 31 miljoen euro. Bovendien wil Manchester City geen transfersom betalen, terwijl Juventus er niets in ziet om Bernardo Silva in de deal te betrekken.