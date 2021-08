Pascal Jansen reageert op transfersuggestie van Derksen: ‘Een goede speler’

Donderdag, 26 augustus 2021 om 07:16

Johan Derksen suggereerde in Veronica Inside dat Joey Veerman mogelijk een goede versterking zou zijn voor AZ. Pascal Jansen, trainer van de Alkmaarders, noemt de 22-jarige middenvelder op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen AZ en Celtic in de laatste voorronde van de Europa League ‘een heel goede speler, maar ook niet meer dan dat’.

“Als Johan Derksen het zegt, dan is het zo. Ik vind Joey een hele goede speler. Of we hem kunnen betalen? Dat zou ik niet weten. Als je mijn mening vraagt, dan zeg ik dat Joey een goede speler is. Niet meer dan dat. Het is dat jij het nu zegt”, antwoordt Jansen op vragen over Veerman. De oefenmeester durft eveneens niet te zeggen of AZ in het slot van de transferperiode nog zal toeslaan. “Ik zou het niet weten. Die vraag moet je ook niet aan mij stellen.”

Bekijk hier de volledige persconferentie met Pascal Jansen en Teun Koopmeiners.

Een speler die reeds werd verwelkomd, is Sam Beukema. De van Go Ahead Eagles overgekomen centrumverdediger wacht nog op zijn officiële debuut. “Hij manifesteert zich prima, toevallig heb ik gister nog met hem gezeten. Sam is een geweldige gozer, ik ben heel blij dat hij onze selectie is komen versterken. Hij brengt persoonlijkheid mee, heeft een goede fase gehad bij Go Ahead Eagles en was toe aan een stap hogerop. Die heeft hij bij ons gekregen, hij krijgt de tijd om zich aan te passen. Dat zit vooral in het tempo en de intensiteit. Het gaat hem steeds beter af, tijdens de trainingen ook. Hij is goed op weg.”

Tegelijkertijd hoopt Teun Koopmeiners in het slot van de transferwindow nog op een vertrek bij AZ. “Daar is alles bekend over wat er bekend moet zijn. Dat is nu onbelangrijk richting de wedstrijd tegen Celtic. Voor mij en het team is nu het belangrijkste dat we moeten winnen. Ik wil het liefst AZ achterlaten in de Europa League. Tot nu toe is dat met mij erbij”, reageert Koopmeiners tijdens de persconferentie. “Er zijn een aantal mogelijkheden geweest”, beaamt ook Jansen in aanloop naar de return tegen de Schotse topclub. “Celtic moeten we niet onderschatten, ze zijn de afgelopen tien jaar negen keer kampioen van Schotland geweest en hebben heel behoorlijke spelers.”