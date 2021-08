Van de Ven probeert via arbitragecommissie toptransfer af te dwingen

Micky van de Ven en FC Volendam staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar, zo schrijft De Telegraaf. Beide partijen verschenen woensdagavond voor de arbitragecommissie van de KNVB. Van de Ven vindt dat FC Volendam hem de kans ontneemt om voor twee miljoen euro de overstap naar VfL Wolfsburg te maken en eist daarom dat zijn nog tot 2023 lopende contract ontbonden wordt.

Voor de arbitragecommissie werd bepleit dat er voor de door FC Volendam opgeleide Van de Ven zowel sportief als financieel een forse verbetering in het verschiet ligt als hij de overstap naar Wolfsburg maakt. FC Volendam betwist dat niet en is bereid om mee te werken aan het vertrek van de centrumverdediger, maar alleen als de juiste transfersom op tafel komt. Dat zou volgens FC Volendam meer dan twee miljoen euro en inclusief een gebruikelijk doorverkooppercentage en bonussen moeten zijn. De Keuken Kampioen Divisie-club laakt de rol van Van de Vens zaakwaarnemer Mino Raiola, die volgens de advocaat van FC Volendam pas op het toneel had moeten verschijnen bij een akkoord tussen beide clubs.

“In het geval van Micky van de Ven wilde de heer Raiola vanaf het begin de volledige regie hebben. Namens een aantal clubs deed hij een bod. Pas nadat FC Volendam aangaf alleen rechtstreeks zaken te willen doen met VfL Wolfsburg, kwam er van die club uit een voorstel, van 2 miljoen euro. Dat werd als onvoldoende bestempeld. En nu zitten we hier... Het liefst hadden wij niet in Zeist, maar aan de onderhandelingstafel met VfL Wolfsburg gezeten”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van de advocaat van FC Volendam.

Het kamp-Van de Ven vindt twee miljoen euro een redelijke transfersom, gelet op de bedragen waarvoor spelers vanuit de Keuken Kampioen Divisie vertrekken en de maximale afkoopsommen van contracten van FC Volendam-spelers. FC Volendam denkt daar vanwege het ‘zeldzame profiel’ van Van de Ven anders over. “De markt bewijst dat het onzin is. Geïnteresseerde clubs noemen Volendam mesjogge”, zei Raiola. Van de Ven beweert via zijn zaakwaarnemer en vader een ‘keiharde toezegging’ te hebben gekregen om een transfer te mogen maken.

Er zou nu sprake zijn van een verstoorde werkrelatie en er wordt Wim Jonk, Jasper van Leeuwen en Ruben Jongkind - de technische leiding van FC Volendam - verweten een financieel belang te hebben bij de verkoop van Van de Ven. “Zij waren goden voor Micky, maar het vertrouwen is totaal weggevaagd. Mijn zoon slaapt niet en eet niet. Daar maak ik me zorgen over”, zo wordt de vader van Van de Ven geciteerd. Beide partijen hebben tot donderdagmiddag 17.00 uur de tijd om eruit te komen en anders komt de arbitragecommissie met een vonnis.