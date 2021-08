Champions League-droom gepasseerde Boadu gaat in rook op na spektakel

Woensdag, 25 augustus 2021 om 23:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:44

Shakhtar Donetsk heeft zich woensdagavond ten koste van AS Monaco verzekerd van een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Na negentig minuten voetbal gaf het scorebord een 1-2 stand aan, waardoor de teams, na de 0-1 zege voor de Oekraïeners in het heenduel, veroordeeld waren tot het spelen van verlenging. Daarin zorgde een ongelukkig eigen doelpunt van Ruben Aguilar voor de beslissing: 2-2. Myron Boadu kon net als afgelopen week niet rekenen op een basisplek en kwam ditmaal zelfs niet binnen de lijnen. Zijn concurrent, Wissam Ben Yedder, nam de volledige Monegaskische doelpuntenproductie voor zijn rekening.

Trainer Niko Kovac wijzigde zijn ploeg slechts op één positie ten opzichte van het heenduel: doelman Alexander Nübel kreeg onder de lat de voorkeur boven Radoslaw Majecki. Bij Shakhtar ontbrak de matchwinnaar van een week eerder, Pedrinho. De buitenspeler, deze zomer voor achttien miljoen euro overgekomen van Benfica, bleek op het laatste moment niet fit genoeg om in actie te komen. Voormalig Ajacied Lassina Traoré kon rekenen op een basisplek in de spitspositie.

Monaco was duidelijk vastbesloten niets aan het toeval over te laten en men zocht dan ook vanaf het eerste fluitsignaal de aanval. Die aanvalslust werd na ruim een kwartier spelen beloond, toen Ben Yedder zijn ploeg op voorsprong zette. In eerste instantie had doelman Andriy Pyatov nog een goede redding in huis op het schot van Kevin Volland, maar op de poging uit de rebound van Ben Yedder moest de sluitpost het antwoord schuldig blijven: 0-1.

Wissam Ben Yedder scoort voor Monaco! ?? De concurrent van bankzitter Myron Boadu schiet zijn club over twee duels weer naast Sjachtar Donetsk ????#ZiggoSport #UCL pic.twitter.com/r6CW9Vjm5s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 25, 2021

In de 38ste minuut kreeg Benoît Badiashile een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong van Monaco te verdubbelen. Na een fraaie voorzet van Aleksandr Golovin nam de centrale verdediger met rechts het doel onder vuur, maar de paal stond een treffer in de weg. Een minuut later was het alsnog raak. Nübel had een verre uittrap in huis die gecontroleerd werd door Caio Henrique. Laatstgenoemde bezorgde een afgemeten pass bij Ben Yedder, die goed voor zijn man kwam en van dichtbij binnentikte: 0-2.

Na ruim een uur spelen kreeg de al tweemaal trefzekere spits de kans om een derde treffer aan te tekenen, maar zijn schot van binnen de zestien werd gepareerd door Pyatov. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd vond Shakhtar de cruciale aansluitingstreffer. Na fraai combinatievoetbal had Alan Patrick een uitstekende eindpass in huis op Marlos, die met een schuiver in de rechterbenedenhoek de 1-2 vond. Kort daarna werd Ben Yedder naar de kant gehaald, niet ten faveure van Boadu maar van Wilson Isidor.

Marlos verlost Sjachtar! ???? De Braziliaanse Oekraïner brengt zijn club weer naast AS Monaco: 2-2 over twee duels ?? We stevenen af op een verlenging ??#ZiggoSport #UCL pic.twitter.com/xNTQa0rBj6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 25, 2021

In de slotfase kreeg Volland nog een reusachtige kans om een ticket naar de groepsfase binnen te slepen, maar de aanvaller moest toezien hoe zijn inzet, nadat Pyatov al gepasseerd was, van de doellijn gehaald werd. Zodoende gingen de teams verlengen. In de verlenging was Shakhtar de bovenliggende partij, maar echte grote kansen werden er niet gecreëerd. Zes minuten voor het eindsignaal wist Shakhtar toch nog voor de beslissing te zorgen. In een poging de voorzet van Mykhaylo Mudryk vanaf de linkerkant te onderscheppen werkte Monaco-verdediger de bal op zeer onfortuinlijke wijze achter zijn eigen doelman: 2-2.