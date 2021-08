Aubameyang maakt met drie treffers veel indruk namens genadeloos Arsenal

Woensdag, 25 augustus 2021 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:03

Arsenal heeft woensdagavond een klinkende zege geboekt in de tweede ronde van de EFL Cup. Op bezoek bij West Bromwich Albion genoot de ploeg van trainer Mikel Arteta bij rust al een comfortabele voorsprong, die in de tweede helft nog verder werd uitgebouwd: 0-6. Pierre-Emerick Aubameyang had met drie treffers het belangrijkste aandeel in de Londense zege. Later op de avond wordt de loting voor de derde ronde van het toernooi verricht.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren the Gunners de bovenliggende partij. Onder meer Bukayo Saka en Aubameyang deden in de openingsfase al een duit in het zakje, maar door onnauwkeurigheid in de afronding en een goede redding van doelman Aaron Ramsdale werd de ban nog niet gebroken. Ook aan de overzijde ontstond er voor het verstrijken van het eerste speelkwartier een kans. Na een goede combinatie kwam Adam Reach binnen het zestienmetergebied in scoringspositie; zijn schuiver ging echter rakelings naast.

In de zeventiende minuut vond Arsenal de openingstreffer. Doelman Alex Palmer kwam met slechts een half antwoord op het schot van Saka, waardoor Aubameyang de bal uit de rebound voor zijn voeten kreeg en eenvoudigerwijs kon intikken. Zes minuten later kwam ook Saka dicht bij een treffer. De linksbuiten van dienst schoot van circa achttien meter op doel, maar via het been van Martin Ödegaard belandde de bal op de buitenkant van de paal.

Op slag van rust begon Arsenal aan het doelsaldo te werken. Na een fraaie steekpass van Mohamed Elneny kreeg Nicolas Pépé de mogelijkheid het doel onder vuur te nemen. De rechtsvoor raakte echter de paal, al werd daardoor Aubameyang, die zich wederom goed positioneerde, de gelegenheid geboden om de 0-2 te maken. Nog geen zestig seconden later maakte Pépé er zelfs 0-3 van. De vleugelaanvaller ontving de bal na een halve omhaal van de spits uit Gabon en rondde overtuigend af.

De tweede helft was nog geen vijf minuten oud toen Saka voor de 0-4 zorgde. De linksvoor kreeg de bal na een fraaie hakbal van Ödegaard terug en vond vervolgens op koelbloedige de touwen. De 0-5 kwam wederom op naam van Aubameyang, die op aangeven van Ainsley Maitland-Niles en met een schot in de verre hoek zijn ‘valse’ hattrick completeerde. Twintig minuten voor tijd maakte invaller Alexandre Lacazette er na een voorzet op maat van Pépé 0-6 van.