Jorge Mendes landt in Turijn voor spoedoverleg met Cristiano Ronaldo

Woensdag, 25 augustus 2021 om 22:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:26

Jorge Mendes is woensdagavond met een privévliegtuig in Turijn geland, zo schrijven Italiaanse media. De vermaarde zaakwaarnemer is naar Italië afgereisd voor spoedoverleg met Cristiano Ronaldo over zijn toekomst. De 36-jarige aanvaller staat open voor een vertrek bij Juventus, al ontbreekt het vooralsnog aan een formeel bod richting Juventus. Het contract van Ronaldo loopt volgend jaar zomer ten einde.

De verwachting is dat Mendes en Ronaldo woensdagavond en donderdagochtend met elkaar praten over de interesse van Manchester City en de belangenbehartiger in de loop van de dag het hoofdkantoor van Juventus bezoekt. Fabrizio Romano maakte maandag bekend dat Juventus een bedrag van dertig miljoen euro verlangt om het nog eenjarige contract van Ronaldo af te kopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sinds Ronaldo zondag op eigen verzoek op de bank werd gezet tegen Udinese (2-2), omdat hij ‘een oplossing op de transfermarkt zoekt’, gonst het van geruchten over een vertrek uit Turijn. Maandag voegde Romano daaraan toe dat alleen een Engelse club die deelneemt aan de Champions League tot de opties behoort voor Ronaldo.

Een overstap van Ronaldo naar Manchester City zou gezien zijn verleden bij stadsgenoot Manchester United erg gevoelig liggen, maar de Engelsen lijken op dit moment de enige partij met serieuze interesse. Manchester City is volgens L'Équipe niet van plan om een transfersom te betalen, maar heeft met Aymeric Laporte een troef in handen. De verdediger is ontevreden in Manchester en ziet een overgang naar Juventus wel zitten.

Manchester City staat open voor een transfer en wil Ronaldo's salaris van 31 miljoen euro per jaar betalen, maar een eventuele transfersom zou een probleem kunnen vormen. De regerend landskampioen van Engeland is bereid om Ronaldo twee seizoenen op de loonlijst te zetten. Een overgang van Ronaldo naar Paris Saint-Germain lijkt niet realistisch, tenzij de Franse club ervoor kiest om Kylian Mbappé alsnog tegen de juiste prijs aan Real Madrid te verkopen.