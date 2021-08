Bayern München zet na vier duels eerste monsterscore neer: 0-12

Woensdag, 25 augustus 2021 om 22:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:17

Bayern München heeft zich woensdagavond probleemloos voor de tweede ronde van de DFB-Pokal geplaatst. Het duel met vijfdeklasser Bremer SV eindigde in liefst 0-12 en daarmee is de eerste monsterzege van het seizoen na slechts vier officiële duels reeds een feit. De ontmoeting had eigenlijk al op 6 augustus moeten worden gespeeld, maar een corona-uitbraak bij de thuisploeg zorgde ervoor dat het duel uitgesteld werd.

Bayern speelde woensdag niet in zijn sterkste opstelling in het Weser Stadion: Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Kingsley Coman en Lucas Hernández ontbraken om uiteenlopende redenen. Trainer Julian Nagelsmann koos er daarnaast voor om niet zijn sterkste elf het veld op te sturen. Dayot Upamecano, Alphonso Davies en Serge Gnabry namen plaats op de bank.

Het team van Nagelsmann was duidelijk veel te sterk voor Bremer SV, dat niet van slag raakte van de vijf tegendoelpunten in de eerste helft en stoïcijns de aanval bleef zoeken. Dat sorteerde echter geen effect. Eric-Maxim Choupo Moting schoot de bal in de achtste minuut vanuit de draai en via de onderkant van de lat binnen: 0-1. Acht minuten later stond een mooie combinatie met Choupo Moting aan de basis van de 0-2 van Jamal Musiala.

Een eigen doelpunt van Jan-Luca Warm, na een inzet van Musiala, betekende de 0-3 en een minuut later was de geheel vrijstaande Choupo Moting het eindstation van een counter: 0-4. Tien minuten voor de pauze completeerde de aanvaller met een rake kopbal zijn hattrick: 0-5. In de eerste minuten na rust werd al duidelijk dat Bayern geen genoegen nam met ‘slechts’ vijf treffers. Malik Tillman schoot de 0-6 binnen en in minuut 49 schoot Musiala op aangeven van Choupo Moting de 0-7 in de rechterhoek.

Ook Leroy Sané pikte een doelpunt in Bremen mee: na 65 minuten tikte de aanvaller bij de tweede paal de bal binnen op aangeven van Chris Richards. In minuut 77 achtte Ugo Nobile het noodzakelijk om de doorgebroken Richards onrechtmatig te stoppen en moest Bremer SV met tien man nog vier tegengoals in de laatste tien minuten slikken. Ook Michael Cuisance, Bouna Sarr en Corentin Tolisso verschenen op het scorebord, terwijl Choupo Moting zijn vierde van de avond maakte. De aanvaller bereidde in totaal drie andere treffers van der Rekordmeister voor.