Transfer Kurt Zouma lijkt na zeer opmerkelijke wending af te ketsen

Woensdag, 25 augustus 2021 om 22:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:17

De transfer van Kurt Zouma naar West Ham United is opvallend genoeg afgeketst. De centrumverdediger stond op het punt om Chelsea te verlaten voor een avontuur bij the Hammers, maar de deal gaat nu toch niet door, zo klinkt het. Alle betrokken partijen hadden al een akkoord bereikt over de overstap en de medische keuring was al ingepland. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is het een probleem ontstaan door een geschil tussen zaakwaarnemers.

Dinsdagavond meldde Julien Maynar, journalist bij Telefoot, dat Chelsea en West Ham een akkoord bereikt hadden over een transfer van Zouma. Met de overgang binnen Londen zou een transfersom van dertig miljoen euro gemoeid zijn en hij zou voor vijf jaar gaan tekenen bij zijn nieuwe club. De centrale verdediger had naar verluidt West Ham verkozen boven Tottenham Hotspur, dat uiteindelijke afhaakte in de race om de handtekening van de Fransman.

Woensdagavond meldt Maynar echter dat de transfer plotseling op losse schroeven is gekomen. “Wending in het Kurt Zouma-dossier! Terwijl de medische keuring van de speler al gepland was, kwamen Chelsea en West Ham terug op één punt in de overeenkomst waarop besloten de deal te annuleren. De verdediger gaat niet naar de the Hammers”, zo schrijft de journalist op Twitter. Romano voegt daaraan toe dat het probleem zit bij de zaakwaarnemers, en dat West Ham er alles aan doet om Zouma alsnog in te lijven.

Tegelijkertijd is het de vraag wat het afketsen van de transfer betekent voor de eventuele komst van Jules Koundé. De verdediger van Sevilla wordt al langer gelinkt aan Chelsea en the Blues wilden in een eerder stadium Zouma, Kenedy en Emerson Palmieri al inzetten in een ruildeal voor de Franse verdediger, maar dat plan mislukte. Sevilla lijkt vast te willen houden aan de ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro in het huidige contract van de 22-jarige Koundé, die voor een deel van het geld van de transfersom van Zouma gehaald moet worden.