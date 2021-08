Fabrizio Romano komt met ‘exclusief bericht’ over Sven Botman

Woensdag, 25 augustus 2021 om 21:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:47

De kans bestaat dat de wegen van Sven Botman en Lille OSC in de slotweek van de zomerse transfermarkt gaan scheiden. Transferexpert Fabrizio Romano komt woensdagavond met ‘het exclusieve bericht’ dat de verdediger van de Franse club bij zowel Wolverhampton Wanderers als Sevilla in beeld is als eventuele versterking voor de defensie.

Wolverhampton Wanderers praat al enige tijd met Olympique Marseille over de eventuele komst van Duje Caleta-Car. De 24-jarige verdediger uit Kroatië kwam drie jaar geleden voor negentien miljoen euro over van Red Bull Salzburg. Het is onduidelijk welke vraagprijs de Zuid-Fransen hanteren voor het nog twee jaar doorlopende contract.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Botman zou bij the Wolves in beeld zijn als alternatief voor Caleta-Car, al zal ook de Nederlands jeugdinternational niet goedkoop zijn en zeker niet in de slotfase van de transfermarkt. Lille betaalde een jaar geleden acht miljoen euro aan Ajax voor de verdediger, die een contract tot de zomer van 2025 signeerde. Hij kwam in zijn eerste seizoen voor les Dogues meteen tot 47 duels in alle competities, waarvan 45 als basiskracht.

Botman miste deze voetbaljaargang geen minuut van de eerste vier officiële duels van Lille, dat dan ook de absolute hoofdprijs zal vragen. In dat kader maakt Sevilla waarschijnlijk meer kans op zijn komst, daar de Nederlander volgens Romano in beeld komt als Jules Koundé aan Chelsea wordt verkocht. De Fransman heeft een prijskaartje van tachtig miljoen euro en met dat bedrag heeft de Zuid-Spaanse club meer financiële mogelijkheden.