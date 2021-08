Dirk Kuyt ziet probleem bij PSV: ‘Dat is echt heel opmerkelijk in deze fase’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 21:36 • Mart van Mourik

Dirk Kuyt vindt het opmerkelijk dat PSV nog geen ‘breekijzer’ binnen de selectie heeft. Woensdagavond blikt de analyticus op RTL7 terug op de uitschakeling van PSV tegen Benfica in de voorronde van de Champions League, en verwijt hij de Eindhovenaren dat er geen spits klaarstond om de ban te breken. Wesley Sneijder is het overigens niet eens met zijn voormalig ploeggenoot bij Oranje en is van mening dat PSV geen spits nodig had tegen de Portugezen.

Tijdens de voorbeschouwing op het duel in de voorronde van de Champions League tussen Shakhtar Donetsk en AS Monaco noemt Kuyt desgevraagd het probleem bij PSV. “Deze wedstrijd gaat om heel veel geld. Als je dan kijkt naar de selectie van PSV, dan zie je heel veel kwaliteit en creativiteit. Ook de wisselspelers zijn allemaal erg vergelijkbaar. Dan vind ik het erg opvallend dat er in deze fase nog geen breekijzer is zoals Luuk de Jong of Bas Dost. Zulke namen zijn voor PSV gewoon cruciaal op dit moment. Dan moeten ze maar een paar miljoen euro investeren, maar dat had net het verschil kunnen maken”, aldus Kuyt.

“Dirk, PSV had toch helemaal geen extra spits nodig?”, pareert Sneijder de kritiek van zijn collega. “Als je gewoon met Cody Gakpo het veld breed houdt, Noni Madueke aan de andere kant hebt en iedereen speelt vanuit zijn positie, dan speel je dat Benfica helemaal kapot.” Voor Sneijder lag pijnpunt bij PSV vooral bij het feit dat ervaren spelers niet ingrepen. “Als een trainer niet inziet dat Benfica in de kaart gespeeld wordt met de wissels van PSV, dan heb je toch ook Mario Götze, de grote meneer en wereldkampioen? Dan moet er iemand in het veld opstaan, maar blijkbaar kunnen ze dat niet”, aldus Sneijder.

Verder zag Kuyt ook problemen met het wisselbeleid van trainer Roger Schmidt. “Wat me vooral verbaasde, is het gebrek aan initiatief bij PSV toen Benfica een rode kaart kreeg. Schmidt heeft de hele rust de tijd gehad om het op een juiste manier neer te zetten, maar dan krijgt het toch niet voor elkaar. Ook als de wissels later ziet... Dit was voor mij gevoel gewoon wisselen om het wisselen. Ik kan me niet voorstellen dat je, terwijl je tegen tien man speelt, je bepalende spelers wisselt na zeventig minuten, zelfs als ze het weekend ervoor al rust hebben gehad”, besluit Kuyt.