Sevilla heeft zesde aanwinst beet na akkoord met Borussia Dortmund

Woensdag, 25 augustus 2021 om 21:29 • Daniel Cabot Kerkdijk

Thomas Delaney maakt de overstap van Borussia Dortmund naar Sevilla, zo maken de clubs woensdagavond wereldkundig. De middenvelder annex Deens international van 29 jaar heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend. De Bundesliga-club vroeg een bedrag van tien miljoen euro voor het nog een jaar doorlopende contract van Delaney, maar heeft uiteindelijk zes miljoen euro en een klein bedrag aan variabele bonussen geaccepteerd.

Delaney kwam niet in de plannen van Marco Rose voor dit seizoen voor en had al zijn fiat gegeven aan een overgang naar Zuid-Spanje. De middenvelder is nu de zesde aanwinst voor trainer Julen Lopetegui na Marko Dmitrovic (Eibar), Erik Lamela (Tottenham Hotspur), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Gonzalo Montiel (River Plate) en Rafa Mir (Wolverhampton Wanderers).

Voor Delaney komt er een einde aan een periode van 4,5 jaar in Duitsland. Hij maakte in januari 2017 de overstap van FC Kopenhagen naar Werder Bremen. In de zomer van 2018 vertrok de defensieve middenvelder voor twintig miljoen euro naar Dortmund, waar hij in totaal 88 officiële wedstrijden speelde en tot 4 doelpunten kwam.

"Ik ben ongelooflijk trots dat ik voor Dortmund heb gespeeld", benadrukt Delaney via de officiele kanalen van die Borussen. "Het is een van de grootste clubs ter wereld en ik zal altijd de sfeer in het Signal Iduna Park missen, een zeer speciale plek."