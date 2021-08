KNVB loopt op zaken vooruit en reist naar Qatar met opvallende missie

Woensdag, 25 augustus 2021 om 20:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:10

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB gaat deze week een bezoek brengen aan Qatar. Op zijn officiële website laat de bond onder meer weten bij te willen dragen aan ‘duurzame veranderingen’ in het land dat het WK 2022 organiseert. Hoewel Oranje nog niet zeker is van deelname aan het mondiale toernooi, reist De Jong alvast af om ‘verschillende organisaties en personen die invloed hebben op de positie van de gastarbeiders’ te spreken.

“Uiteraard moeten we ons nog kwalificeren voor het WK, maar het veranderen van een systeem dat al decennialang in die regio bestaat heeft tijd nodig”, laat De Jong optekenen op de website van de KNVB. Sinds vorig jaar voeren we hier intensief gesprekken over binnen de internationale voetbalwereld, maar ook met de Nederlandse overheid, internationale vakbonden en mensenrechtenorganisaties. We willen zeker niet te vroeg juichen, maar door structureel met z’n allen de nadruk op verandering te blijven leggen, is er de afgelopen tijd al enige vooruitgang geboekt. Zeker als je het afzet tegen de rest van de regio.”

“Het is hier duidelijk geworden dat Qatar de afgelopen drie jaar vooruitgang heeft geboekt”, vervolgt De Jong. “Dat heeft alles te maken met het WK dat daar plaatsvindt. De uitdaging is dat alle nieuwe wetten overal ook worden nagekomen, dus er is en blijft veel werk te doen. Door de dialoog te blijven voeren spelen de UEFA-werkgroep en de Europese bonden hier een ondersteunende rol in, maar ook bij de beoogde verdere ontwikkelingen in Qatar.”

Hoewel de secretaris-generaal te kennen geeft dat de KNVB niet gestemd heeft voor Qatar als organisator, is hij van mening dat men het democratische besluit moet accepteren. “We zijn elf jaar verder en over ruim een jaar vindt daar de aftrap plaats. We willen graag meedoen want we zijn een voetbalbond en een WK is sportief gezien het allerhoogste podium. Vanwege de signalen over de arbeidsmigranten in Qatar willen we dit dan wel op een maatschappelijk bewuste manier doen die bijdraagt aan een duurzame verandering in het gastland”, besluit De Jong.