Noa Lang onthult droomloting voor groepsfase van Champions League

Woensdag, 25 augustus 2021 om 19:47 • Daniel Cabot Kerkdijk

Noa Lang hoopt in de groepsfase van de Champions League met Club Brugge tegenover onder meer Ajax te staan. Donderdagavond vanaf 18.00 uur vindt de loting voor de groepsfase van het Europese miljardenbal plaats en de aanvaller hoopt dat zijn voormalig werkgever uit Amsterdam uit de koker komt. “Het is mijn ex-club, natuurlijk zou ik dat echt heel leuk vinden”, vertelt hij via de officiële kanalen van Club Brugge.

Zwakke tegenstanders zijn er niet in de eerste pot en daarom hoopt Lang op een koppeling met Manchester City. “Manchester City is gewoon een hele goede ploeg onder Josep Guardiola. Ze spelen heel goed voetbal en het is een hele mooie uitdaging om ons daarmee te meten.” Uit de tweede pot zou hij graag Paris Saint-Germain zien komen. “Dat spreekt voor zich. Dan speel je tegen Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ángel Di Maria, Marco Verratti, Sergio Ramos… Moet ik nog doorgaan?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Manchester City, PSG en Ajax. En dan overwinteren!”, benadrukt Lang, die wel een voorwaarde stelt aan een dergelijke situatie. “Als we een loting zouden hebben zoals ik het wil, dan hebben we onze supporters echt wel nodig. Tegen Beerschot AV, en zelfs met een half stadion, merkte je meteen al het verschil”, doelde de aanvaller op de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen van afgelopen zondag.

Hoe Lang de kansen van Club Brugge inschat? “Het is toch leuker als je tegen hele goede tegenstanders speelt, dan weet je of je je daaraan kan meten. Natuurlijk is het wel moeilijk om door te stoten, maar het is Champions League, niks is makkelijk. Dit is mijn droomloting en dat verandert niks aan mijn doelstelling om te overwinteren in de Champions League.”

Club Brugge moest vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League, met acht punten uit zes duels, voorrang verlenen aan Borussia Dortmund en Lazio. In de zestiende finales van de Europa League bleek Dynamo Kiev meteen een maatje te groot voor het team van Philippe Clement. Lang kwam afgelopen seizoen tot 17 goals en 9 assists in 37 officiele duels van blauw-zwart. Dit seizoen staat de teller op 2 goals en 4 assists in 6 duels in alle competities.