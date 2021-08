Fabrizio Romano maakt akkoord tussen Real Madrid en Fiorentina bekend

Woensdag, 25 augustus 2021 om 19:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:16

Real Madrid gaat Álvaro Odriozola opnieuw uitlenen en volgens Fabrizio Romano is Fiorentina zijn mogelijke bestemming. De transferexpert uit Italië onthult woensdagavond dat de clubs uit Madrid en Florence een akkoord over een huurovereenkomst tot 30 juni 2022 hebben. De bal ligt nu bij de 25-jarige verdediger. Volgens Romano zijn zowel Real Madrid als Fiorentina optimistisch gestemd over het plaatsvinden van de transfer.

Odriozola ging medio 2018 voor een bedrag van dertig miljoen euro van Real Sociedad naar Real Madrid, na slechts 57 duels in de hoofdmacht van de Basken. In de Spaanse hoofdstad had de rechtsback moeite om aan te haken. In zijn eerste voetbaljaargang kwam Odriozola maar tot 22 duels en in de eerste helft van 2019/20 verscheen hij zelfs maar in vijf duels binnen de lijnen. Een uitleenbeurt aan Bayern München in januari vorig jaar moest uitkomst bieden.

Odriozola kwam in Beieren ook maar tot vijf duels in de hoofdmacht. Vorig seizoen zat de verdediger veelvuldig op de bank en moest hij genoegen nemen met zestien wedstrijden in alle competities. Odriozola zal hoogstwaarschijnlijk donderdag met Carlo Ancelotti over een uitleenbeurt aan Fiorentina praten, daar hij eerder enkele clubs teleurstelde. De trainer deed dit seizoen nog geen beroep op de Spanjaard: Daniel Carvajal en Lucas Vázquez staan hoger in de pikorde.

Spaanse media schreven eerder deze week dat een akkoord tussen Real Madrid en Fiorentina aanstaande was, maar dat het om een overeenkomst voor twee jaar inclusief een optie tot koop ging. Daar maakt Romano geen melding van. Met het vertrek van Odriozola, die voor 3,7 miljoen euro op de loonlijst staat, maakt Real Madrid mogelijk plek voor een nieuwe speler, daar de selectie van Ancelotti nu uit het maximaal toegestane aantal van 25 spelers bestaat.