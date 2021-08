PSV komt met verrassend contractnieuws over Noni Madueke

Woensdag, 25 augustus 2021 om 16:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:51

PSV is er daags na de uitschakeling in de play-offs van de Champions League tegen Benfica (0-0) in geslaagd om Noni Madueke langer aan de club te binden. De negentienjarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025. Dat betekent een verlenging van één jaar voor Madueke.

Daarmee zet PSV een nieuwe stap om Madueke uit handen te houden van de Europese topclubs, die al de hele zomer aan de Engelse vleugelspits worden gelinkt. Fabrizio Romano meldde maandag nog dat Tottenham Hotspur de aanvaller van PSV graag zou willen terughalen, maar dat de Eindhovenaren daar absoluut niet aan mee willen werken. Madueke werd door PSV in 2018 weggekaapt uit de jeugdopleiding van the Spurs.

Directeur voetbalzaken John de Jong is blij dat Madueke langer in Eindhoven blijft. "Er was veel belangstelling van buitenlandse clubs voor Noni, maar wij wilden Noni graag nog langer verbinden aan PSV", aldus De Jong. "Na goede gesprekken met Noni en zijn familie is het gelukt om zijn contract tot en met 2025 te verlengen. Wij zijn als club heel blij dat Noni blijft en we kijken uit naar een succesvolle samenwerking."

Madueke brak vorig jaar januari door in het eerste elftal van de Eindhovenaren en is sinds dit seizoen een van de dragende krachten in het elftal van Roger Schmidt. De buitenspeler staat in deze jaargang na negen officiële wedstrijden op zes goals en één assist. Madueke kon dinsdagavond niet voorkomen dat PSV uitgeschakeld werd op weg naar de groepsfase van de Champions League. De rechtsbuiten werd tegen Benfica na zeventig minuten naar de kant gehaald, tot onbegrip van onder meer Wesley Sneijder en Jan Boskamp.