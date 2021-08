Ook AZ - Celtic niet op Nederlandse tv: ‘Nu begrijpen we Celtic wel’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 15:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:53

De beslissende wedstrijd tussen AZ en Celtic in de play-offs van de Europa League wordt donderdag niet live uitgezonden op de Nederlandse tv. De Alkmaarders, die de uitzendrechten als thuisspelende partij in handen hebben, wisten geen akkoord te bereiken met een Nederlandse tv-zender. AZ stelt de wedstrijd daarom gratis beschikbaar via de eigen Facebook-pagina.

De heenwedstrijd in Glasgow, die door Celtic met 2-0 werd gewonnen, was ook al niet te zien op de Nederlandse tv. De Schotse topclub kwam er niet uit met ESPN, dat naar eigen zeggen wel serieuze belangstelling toonde. Datzelfde geldt nu voor AZ. “Nadat biedingen voor deze wedstrijd bij ons waren binnengekomen, begrijpen we nu ook beter waarom vorige week door Celtic geen overeenkomst is gesloten", aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ.

"Vanuit het buitenland is er meer dan voldoende serieuze interesse, maar bij de Nederlandse zenders ligt dat blijkbaar anders", aldus Eenhoorn. "Deze ontwikkeling is niet goed voor het Nederlands voetbal en wat ons betreft een mooie uitdaging voor de toekomstig directeur van de NL League." AZ heeft besloten de uitzending in eigen beheer te nemen en heeft de samenwerking gezocht met een productiebedrijf. De wedstrijd wordt inclusief voorbeschouwing, analyses en interviews uitgezonden op de Facebook-pagina van de club. De wedstrijd begint donderdag om 20.15 uur, de uitzending om 19.55 uur.

Vorige week reageerde AZ nog teleurgesteld op het nieuws dat de heenwedstrijd niet werd uitgezonden. Celtic vroeg toen omgerekend twaalf euro voor de online stream. "AZ vindt het buitengewoon teleurstellend dat geen enkele Nederlandse broadcaster de rechten, die in deze ronde bij de thuisspelende club ligt, heeft weten te bemachtigen", zeiden de Alkmaarders vorige week. "Zo’n affiche, dat bovendien van enorm belang is voor het Nederlands voetbal, verdient het om uitgezonden te worden. Voor AZ onduidelijke redenen zijn de rechtenhouder en Nederlandse broadcasters niet tot elkaar gekomen."