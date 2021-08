PSG reageert: ‘Wat Real Madrid met Mbappé doet is illegaal’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 15:25

Paris Saint-Germain zal Kylian Mbappé niet tegenhouden om een transfer te maken, indien aan de voorwaarden van de club wordt voldaan. Dat vertelt Leonardo in gesprek met RMC Sport. "Het lijkt me duidelijk dat Mbappé naar Real Madrid wil en we zullen hem niet tegenhouden, alleen wel op onze voorwaarden", aldus de technisch directeur van PSG, die niet precies duidelijk maakt wat die voorwaarden zijn, behalve dat het bod van Real Madrid daarvoor veel hoger zal moeten liggen.

Leonardo bevestigt dat PSG het eerste bod van Real Madrid afgewezen heeft. "Ja, we hebben het afgewezen, maar we houden niemand tegen. Ik kan geen bedragen bevestigen, maar het bod is rond de 160 miljoen euro. De aanbieding is ver verwijderd van wat wij willen hebben voor Kylian. Een deel van het bedrag moeten we afstaan aan AS Monaco en we vinden het huidige voorstel niet voldoende." Zelf betaalde PSG vier jaar geleden 180 miljoen euro aan Monaco voor Mbappé.

PSG heeft er alles aan gedaan om Mbappé, wiens contract volgend jaar afloopt, te laten bijtekenen. "Dat is altijd ons doel geweest", aldus Leonardo. "We hebben Kylian twee grote aanbiedingen gedaan: eerst een gelijkwaardig aan de bestbetaalde spelers uit de selectie twee maanden geleden en daarna een daar nog boven, heel recent. We willen hem laten zien dat hij een belangrijke speler is, het centrum van het project, maar hij staat niet boven het project."

Leonardo laakt de handelwijze van Real Madrid. "Het lijkt een strategie van Real om een 'nee' van ons te krijgen op hun aanbieding, zodat ze aan Kylian hebben laten zien alles te hebben gedaan om hem binnen te halen. Dan kunnen ze nog een jaar wachten om hem dan gratis binnenhalen. Real Madrid gedraagt zich al twee jaar zo. Het is oneerlijk en zelfs illegaal, omdat ze ook contact hebben opgenomen met de speler. Het is voor ons onaanvaardbaar, omdat het niet correct is."

Toch gaat Leonardo er niet vanuit dat Mbappé transfervrij vertrekt bij PSG. "We hebben veel met Kylian gesproken en hij heeft altijd beloofd dat hij de club niet gratis zal verlaten", aldus de technisch directeur, die niet wacht op een nieuwe aanbieding. "We hebben geen plannen om opnieuw met Real Madrid te praten. Ons standpunt is: we behouden hem en verlengen zijn contract. Maar we laten hem niet voor minder vertrekken dan we hebben betaald aan AS Monaco."

Leonardo weigert te kijken naar een vervanger voor Mbappé. "Ik ben geen plan B aan het voorbereiden. Hij heeft een contract voor een jaar, dat willen we verlengen. We hebben nooit aan een plan B gedacht. We hebben een zeer positieve sfeer gecreëerd. Dat laten we door niemand veranderen."