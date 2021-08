‘De één zegt ’opstellen‘, de ander vindt dat Onana Ajax in de steek liet’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 14:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:13

André Onana is tot 4 november geschorst, maar mag vanaf 4 september alweer meetrainen met de selectie van Ajax. De naderende terugkeer van de geschorste doelman zorgt voor gemengde gevoelens bij de achterban van de Amsterdamse club. Sommige fans vinden dat Onana gewoon moet worden opgesteld door trainer Erik ten Hag, terwijl anderen juist van mening zijn dat de keeper de club in de steek heeft gelaten door zijn contract niet te willen verlengen.

“Het is heel ambivalent. De één zegt 'opstellen', want de beste keeper. De ander vindt dat Onana de club in de steek heeft gelaten“, verklaart Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax, woensdag in gesprek met de NOS. Veel fans vinden het vreemd dat Onana zijn tot 2022 lopende contract niet wil verlengen, zeker daar Ajax hem altijd heeft gesteund tijdens zijn schorsing. “Maar dat is logisch. Ajax zal altijd achter werknemers blijven staan. Dat is een normale zaak. Ajax heeft zich netjes opgesteld.“

Nagtzaam blikft alvast vooruit op een eventuele rentree van Onana onder de lat bij Ajax. “Als Onana blijft, zal zijn rentree in de Johan Cruijff Arena met scepsis worden begroet. Maar alles valt of staat met het spel. Als Onana laat zien de beste te zijn, is het snel goed. Dat zie je ook met Steven Berghuis. Hij komt natuurlijk van Feyenoord. Hij zal zich moeten bewijzen om alle supporters achter zich te krijgen“, aldus de preses van de supportersvereniging, die ondanks alles vindt dat Onana niet uitgefloten hoort te worden.

“We moeten als supporters niet vergeten wat Onana heeft betekend“, benadrukt Nagtzaam. “In de Europa League en in de Champions League met name. Hij was - of is - een fantastische keeper in het Ajax-systeem. Hij heeft echt punten gepakt. Het meevoetballen en de reflexen. We hebben er lang van genoten.“ Het is de bedoeling dat Onana zich op vrijdag 3 september weer meldt op het trainingsveld van Ajax. Tot die tijd houdt de doelman onder leiding van individuele trainer Yvan Castillo,zijn conditie op peil in het Spaanse Salou.

Onana weigert al enige tijd om interviews te geven over zijn situatie bij Ajax. Zijn manager Jordi Pasqual echter wil woensdag wel een korte reactie geven aan de NOS. “Hij is fitter dan ooit. Hij traint elke dag en is klaar om weer op het veld te staan.“ Ten Hag schrijft Onana niet bij voorbaat af, zo liet hij weten tijdens het trainingskamp van Ajax in De Lutte. “Onana is een keeper die voor ons altijd uitstekend heeft gepresteerd, zich super heeft ontwikkeld en een fijne persoonlijkheid is. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terugkomt. De beste gaat keepen.“