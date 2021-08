Harry Kane neemt twijfel weg: ‘Ik blijf bij Tottenham Hotspur’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 13:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:16

Harry Kane is niet van plan om Tottenham Hotspur in de laatste fase van de transferperiode ten koste van alles te verlaten, zo meldt de spits via een post op de sociale media. Transferexpert Fabrizio Romano meldde eerder deze woensdag nog dat de aanvaller zijn goede relatie met the Spurs niet op het spel wil zetten en derhalve geen transfer zal forceren. Het meest recente bod van Manchester City van 150 miljoen euro is van tafel geveegd door Tottenham-voorzitter Daniel Levy.

“De ontvangst die ik zondag kreeg van de fans van Tottenham was echt geweldig, wat ook geldt voor de steunbetuigingen die ik in de afgelopen weken heb ontvangen. Ik blijf deze zomer gewoon bij Tottenham Hotspur en focus mij voor honderd procent op het helpen van het team, zodat we samen succesvol kunnen zijn“, schrijft Kane woensdag op Twitter, met daarbij een foto waarop te zien is hoe de spits de supporters van Tottenham bedankt voor hun steun tijdens de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ??? I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

Romano voegt via Twitter toe dat Tottenham vanaf 1 juni niet is afgeweken van het standpunt dat Kane onverkoopbaar is, ook al heeft Manchester City geprobeerd om Gabriel Jesus en Aymeric Laporte in een deal voor Kane te betrekken. Volgens Romano zijn er in totaal twee aanbiedingen van Manchester City geweigerd door Tottenham: een van 122 miljoen euro en een van 150 miljoen euro. Manager Nuno Espirito, technisch directeur Fabio Paratici en Levy hebben er in de afgelopen drie maanden alles aan gedaan om de spits te behouden en de missie lijkt succes te hebben. Kane leek eerst nog flink te balen van de houding van zijn werkgever en verscheen derhalve enkele dagen niet op de training van the Spurs, wat tot veel ophef leidde in de Engelse media.

Harry Kane komt met verklaring: ‘Ik heb nooit geweigerd om te trainen’

De aanvaller kwam begin augustus met een duidelijke verklaring over zijn afwezigheid bij Tottenham Hotspur. Lees artikel

Kane kwam al snel met een statement op de proppen omtrent zijn afwezigheid op het trainingsveld van Tottenham. "Het is bijna tien jaar geleden dat ik mijn debuut maakte voor the Spurs", schreef Kane in zijn verklaring op Twitter en Instagram. "In elk van die jaren hebben jullie, de fans, me volwaardige steun en liefde getoond. Dat is waarom het pijn doet om sommige opmerkingen te lezen die de laatste week zijn gemaakt, waarin getwijfeld wordt aan mijn professionaliteit." Volgens Sky Sports en diverse andere media werd Kane begin augustus terugverwacht bij Tottenham, maar bleef hij uit eigen wil weg om een transfer naar Manchester City te forceren.

Daar was volgens Kane dus niets van waar. "Hoewel ik niet wil ingaan op de details van de situatie, wil ik duidelijk maken dat ik nooit heb geweigerd om te trainen en dat ook nooit zal doen", vervolgde de aanvoerder van Tottenham. "Ik keer morgen zoals gepland terug bij de club. Ik zou nooit iets doen om de relatie met de fans in gevaar te brengen, de fans die me zoveel onvoorwaardelijke steun hebben gegeven tijdens mijn periode bij de club. Dit is altijd het geval geweest." Kane maakte zondag tegen Wolverhampton Wanderers (0-1 zege) als invaller zijn rentree bij Tottenham.